Кардиолог Конев назвал редис среди пяти самых полезных овощей для сердечников весной

«Корнеплод относится к некрахмалистой группе, поэтому особенно полезен для сердца и сосудов. В редисе содержится фолиевая кислота, кальций, натрий, калий, хлор, натрий и магний. Он полезен в качестве профилактики атеросклероза и артериальной гипертензии», - поделился врач с аif.ru

«Укроп является главным источником калия среди весенней зелени. Калий участвует в сократительной работе сердца, разжижает кровь и снижает риск тромбозов, а также укрепляет стенки кровеносных сосудов и помогает выводить излишки соли с мочой», - пояснил медик.

Кардиолог Конев сообщил, что нарушения в работе сердечно-сосудистой системы во многих случаях бывают связаны с недостатком калия и магния. Врач посоветовал сердечникам весной включать в рацион насыщенные этими веществами продукты. Одним из самых полезных в их списке кардиолог назвал. По словам Конева, его регулярное употребление способствует нормализации сердечного ритма и снижению артериального давления, помогает реже ощущать боли в области сердца.Среди пяти самых полезных овощей для сердечников кардиолог Алексей Конев назвалТакже хорошо поддерживает работу сердечной мышцы. В ней содержится природный натрий, вызывающий расширение кровеносных сосудов, благодаря чему снижается кровяное давление и увеличивается поступление обогащенной кислородом крови к сердцу.Помимо этого, Конев порекомендовал сердечникам обратить внимание наЧто касается спаржи, она тоже содержит большое количество калия, и её употребление помогает удерживать в норме артериальное давление, препятствует учащению сердечного ритма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что шпинат обладает свойством снижать риск появления рака

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