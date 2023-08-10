Диетолог Гинзбург назвал ряженку среди лучших источников кальция после 50 лет

«Группа продуктов с повышенным содержанием кальция — это молочные и кисломолочные. Например, творог, кефир, ряженка, простокваша и молоко. Однако кефир, ряженка и простокваша лучше, потому что там немного меньше лактозы, которая содержит много сахара. Его нужно ограничивать людям после 50 лет», - поделился Михаил Гинзбург с «Вечерней Москвой».

«Там больше бифидо- и лактобактерий, которые необходимы для жизни. Человек должен регулярно получать новые порции этих бактерий из пищи», - констатировал врач.

По мере увеличения возраста содержание кальция в человеческом организме начинает сокращаться, что повышает вероятность разных патологий (например, остеопороза или воспаления кишечника). Диетолог Гинзбург сообщил в интервью, что восполнить его уровень помогает употребление молочных и кисломолочных продуктов, и назвал среди лучших источников кальция после 50 лет ряженку.Он добавил, что кисломолочные продукты богаты белком, причем из них организм усваивает белок легче, поскольку тот уже частично ферментирован. Молочнокислые бактерии, содержащиеся в этих продуктах, помогают работе пищеварения, которое становится менее активным после 50 лет.Кроме того, к числу лучших источников кальция после 50 лет он причислил рыбные консервы и рыбу с разваренными косточками.Ранее портал MedikForum.ru писал о доступных продуктах , препятствующих закупорке сосудов.

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