Врач Хачирова назвала молочные продукты по-особому полезными для женщин с менопаузой

«Молочные продукты содержат кальций и фосфор, причем в идеальном соотношении для лучшего усвоения», - пояснила Асият Хачирова в комментарии « Газете.Ru ».

Врач Хачирова констатировала: наступление менопаузы у женщин означает ослабление их костной ткани и подверженность остеопорозу, при котором кости теряют прочность и быстрее ломаются. В связи с этим медик назвала молочные продукты по-особому полезными для женщин в этот период их жизни. Продукты на основе молока как никакие другие поддерживают здоровье скелета, отметила специалист.Женщинам, не употребляющим цельное молоко, врач посоветовала обогащать рацион кисломолочными продуктами, в особенности такими как сыр и творог.Вместе с тем Хачирова обратила внимание на то, что в случае раннего наступления менопаузы (до 45 лет) необходимо обсуждать с врачом вопрос восполнения необходимого костям кальция в организме. Только лишь коррекции питания при такой проблеме будет недостаточно, может понадобиться специфическая лекарственная терапия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может стать причиной слишком раннего начала менопаузы у женщин.

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