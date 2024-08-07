«Творог и шиповник»: врач Дианова рассказала о лучших продуктах для оздоровления печени

«Метиониновая кислота, которая борется с жировым гепатозом печени, содержится еще и в твороге. Он должен быть от двух до семи процентов жирности, а идущий на приготовление сырников — от нуля до двух процентов жирности», - уточнила Дианова в интервью « Вечерней Москве ».

Врач Дианова напомнила, что одним из самых распространенных среди современных людей недугов является жировой гепатоз печени, при котором в ней интенсивно откладываются жировые вещества – триглицериды. Медик констатировала, что такому процессу жироотложения достаточно эффективно препятствует метиониновая кислота (метионин), и посоветовала для оздоровления печени употреблять содержащие её продукты.Дианова назвала лучше пищевые источники метиониновой кислоты – это овес (овсяная каша), гранола, батончики-мюсли (качественные, без добавок).Также в список лучших продуктов для оздоровления печени врач включила творог, порекомендовав попутно контролировать его жирность.Кроме того, полезным воздействием на печень отличается шиповник, на основе которого можно готовит настои и отвары. По словам врача, такому питью из шиповника свойственны витаминизирующий и желчегонный эффекты, его прием является профилактикой холестаза – нарушения нормального оттока желчи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в обычной жизни чаще всего вредит состоянию печени

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