«Лучше риса, выгоден для людей с диабетом»: врач Дианова указала на плюсы картофеля
Гастроэнтеролог, гепатолог Нурия Дианова: свежий картофель полезен организму как источник витаминов, микроэлементов и клетчатки.
Врач Дианова напомнила в беседе с «Радио 1», что картофель является продуктом, вред которого во многом мифологизирован. Бояться картошки не нужно, в ней содержится много полезных для укрепления здоровья веществ – например, таких как магний, железо, витамин B1, ниацин.
«Еще в картофеле высокое содержание калия, который полезен для сердечной мышцы. Витамин В1 — в современных условиях у современного человека в дефиците, он есть в цельнозерновых продуктах, а их люди едят мало, потому что пища рафинированная», - отметила при этом специалист.
Дианова указала и на другие плюсы картофеля. Сравнивая его с хлебом, эксперт высказалась о том, что иногда лучше съесть картофель. В частности, он может быть предпочтительнее для диабетиков как продукт, содержащий меньше углеводов. Запеченный или отварной картофель (особенно охлажденный) хорошо подходит для контроля глюкозы, убеждена диетолог.
«Если в хлебе углеводов 40-60 граммов на 100, то в картошке всего лишь 16-17 граммов. Картофель выгоден для людей с сахарным диабетом», - сказала специалист.
Также диетолог обратила внимание на то, что картофель лучше белого риса – его преимущество объясняется высоким содержанием магния, необходимого сердцу и нервной системе, а также наличием клетчатки, благотворно влияющей на кишечник.
В то же время медик посоветовала правильно есть картошку – не следует делать из нее пюре или жарить. Вдобавок важно контролировать количество продукта. Людям с заболеваниями почек нужно консультироваться с врачом по поводу употребления картофеля, он может быть им противопоказан.
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Нурия Дианова
ЗОЖ
диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения
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