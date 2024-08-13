«Лучше риса, выгоден для людей с диабетом»: врач Дианова указала на плюсы картофеля

«Еще в картофеле высокое содержание калия, который полезен для сердечной мышцы. Витамин В1 — в современных условиях у современного человека в дефиците, он есть в цельнозерновых продуктах, а их люди едят мало, потому что пища рафинированная», - отметила при этом специалист.

«Если в хлебе углеводов 40-60 граммов на 100, то в картошке всего лишь 16-17 граммов. Картофель выгоден для людей с сахарным диабетом», - сказала специалист.

Врач Дианова напомнила в беседе с « Радио 1 », что картофель является продуктом, вред которого во многом мифологизирован. Бояться картошки не нужно, в ней содержится много полезных для укрепления здоровья веществ – например, таких как магний, железо, витамин B1, ниацин.Дианова указала и на другие плюсы картофеля. Сравнивая его с хлебом, эксперт высказалась о том, что иногда лучше съесть картофель. В частности, он может быть предпочтительнее для диабетиков как продукт, содержащий меньше углеводов. Запеченный или отварной картофель (особенно охлажденный) хорошо подходит для контроля глюкозы, убеждена диетолог.Также диетолог обратила внимание на то, что картофель лучше белого риса – его преимущество объясняется высоким содержанием магния, необходимого сердцу и нервной системе, а также наличием клетчатки, благотворно влияющей на кишечник.В то же время медик посоветовала правильно есть картошку – не следует делать из нее пюре или жарить. Вдобавок важно контролировать количество продукта. Людям с заболеваниями почек нужно консультироваться с врачом по поводу употребления картофеля, он может быть им противопоказан.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты становятся особенно полезными для людей после 50 лет.

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