«Кисломолочные продукты являются обязательными»: врач Калошина дала советы о питании после 40 лет

«Кефир, ряженка, творог, сыр являются обязательными продуктами, поскольку содержат хорошее количество кальция, а с возрастом увеличивается риск развития остеопороза — хрупкости костей. В день рекомендуется съедать до трех порций таких продуктов», - поделилась Калошина с NEWS.ru

«Россияне часто испытывают выраженный дефицит этого элемента. Запасы йода, необходимого для правильного функционирования щитовидной железы, помогают восполнять морепродукты, морская капуста, фейхоа и йодированная соль», - перечислила эндокринолог.

Врач Калошина дала советы о питании после 40 лет. Медик отметила, что в этом возрасте нужно обязательно употреблять кисломолочные продукты – они обеспечивают организм кальцием, который входит в число важнейших микроэлементов, поддерживающих здоровье людей по мере их старения.Кроме того, питание людей после 40 лет должно содержать достаточно белка, подчеркнула эксперт. По словам врача, два-три раза в неделю нужно есть курицу, индейку, крольчатину, рыбу, нежирную говядину.Еще одна значимая категория продуктов в этом возрасте – это разнообразные источники клетчатки. Благодаря клетчатке нормализуется работа ЖКТ, профилактируются застойные процессы в пищеварительном тракте, снижается риск образования опухолей. Учитывая это, врач посоветовала есть достаточно овощей – пять и более порций в день.Также после 40 лет человеческий организм должен получать железо, которое лучше всего усваивается им из красного мяса и субпродуктов. Калошина напомнила, что при нехватке железа развивается анемия, снижается уровень гемоглобина в крови. Особенно сильно этим нарушениям бывают подвержены женщины.Вдобавок важно не допускать дефицита йода.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу сердцу и сосудам приносит употребление всего одного банана в день.

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