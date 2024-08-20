«Кисломолочные продукты являются обязательными»: врач Калошина дала советы о питании после 40 лет
Врач-эндокринолог Мария Калошина: в рационе питания после 40 лет следует повысить содержание белков.
Врач Калошина дала советы о питании после 40 лет. Медик отметила, что в этом возрасте нужно обязательно употреблять кисломолочные продукты – они обеспечивают организм кальцием, который входит в число важнейших микроэлементов, поддерживающих здоровье людей по мере их старения.
«Кефир, ряженка, творог, сыр являются обязательными продуктами, поскольку содержат хорошее количество кальция, а с возрастом увеличивается риск развития остеопороза — хрупкости костей. В день рекомендуется съедать до трех порций таких продуктов», - поделилась Калошина с NEWS.ru.
Кроме того, питание людей после 40 лет должно содержать достаточно белка, подчеркнула эксперт. По словам врача, два-три раза в неделю нужно есть курицу, индейку, крольчатину, рыбу, нежирную говядину.
Еще одна значимая категория продуктов в этом возрасте – это разнообразные источники клетчатки. Благодаря клетчатке нормализуется работа ЖКТ, профилактируются застойные процессы в пищеварительном тракте, снижается риск образования опухолей. Учитывая это, врач посоветовала есть достаточно овощей – пять и более порций в день.
Также после 40 лет человеческий организм должен получать железо, которое лучше всего усваивается им из красного мяса и субпродуктов. Калошина напомнила, что при нехватке железа развивается анемия, снижается уровень гемоглобина в крови. Особенно сильно этим нарушениям бывают подвержены женщины.
Вдобавок важно не допускать дефицита йода.
«Россияне часто испытывают выраженный дефицит этого элемента. Запасы йода, необходимого для правильного функционирования щитовидной железы, помогают восполнять морепродукты, морская капуста, фейхоа и йодированная соль», - перечислила эндокринолог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу сердцу и сосудам приносит употребление всего одного банана в день.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Мария Калошина
ЗОЖ
врач-эндокринолог
Оставить комментарий