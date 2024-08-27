«Сельдерей и помидоры»: врач Соломатина перечислила полезные для мужской потенции продукты

«Механизм воздействия ликопина на мужскую потенцию, предположительно, связан с его мощной способностью нейтрализовать свободные радикалы. Как следствие — активизировать обмен веществ и ускорять восстановление клеток», - пояснила медик в интервью 5-tv.ru

Перечисляя полезные для мужской потенции продукты, врач Соломатина отметила, что одним из лучших для здоровья мужчин питательным веществом является ликопин, которым особенно богаты прошедшие тепловую обработку помидоры (например, его много в томатной пасте).Соломатина добавила, что в проводившихся исследованиях участники, которые получали ликопин из томатов, имели большее количество подвижных сперматозоидов.Еще один «суперпродукт» в мужском рационе – сельдерей. По словам врача, в его составе присутствует андростерон, который усиливает у мужчин либидо.Также Соломатина посоветовала мужчинам добавлять в свои тарелки петрушку. В ней содержится много калия, который дает мочегонный эффект, предотвращая тем самым развитие инфекции в мочевыводящих путях.Помимо этого мужчинам полезно пить зеленый чай. Данный напиток изобилует антиоксидантами, улучшающими состояние сосудов и процессы кровообращения, что крайне важно для хорошей мужской потенции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление редиса улучшает защиту мужчин от развития рака простаты.

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