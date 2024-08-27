«Сельдерей и помидоры»: врач Соломатина перечислила полезные для мужской потенции продукты
Врач-диетолог Елена Соломатина: ряд растительных продуктов оказывает особенно благотворное влияние на мужскую потенцию.
Перечисляя полезные для мужской потенции продукты, врач Соломатина отметила, что одним из лучших для здоровья мужчин питательным веществом является ликопин, которым особенно богаты прошедшие тепловую обработку помидоры (например, его много в томатной пасте).
«Механизм воздействия ликопина на мужскую потенцию, предположительно, связан с его мощной способностью нейтрализовать свободные радикалы. Как следствие — активизировать обмен веществ и ускорять восстановление клеток», - пояснила медик в интервью 5-tv.ru.
Соломатина добавила, что в проводившихся исследованиях участники, которые получали ликопин из томатов, имели большее количество подвижных сперматозоидов.
Еще один «суперпродукт» в мужском рационе – сельдерей. По словам врача, в его составе присутствует андростерон, который усиливает у мужчин либидо.
Также Соломатина посоветовала мужчинам добавлять в свои тарелки петрушку. В ней содержится много калия, который дает мочегонный эффект, предотвращая тем самым развитие инфекции в мочевыводящих путях.
Помимо этого мужчинам полезно пить зеленый чай. Данный напиток изобилует антиоксидантами, улучшающими состояние сосудов и процессы кровообращения, что крайне важно для хорошей мужской потенции.
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Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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