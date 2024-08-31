Морковь на 26% снижает риск развития рака: врач Семирядов навал «противораковые» продукты

Увеличение потребления фруктов и овощей. Выбирайте яркие и разноцветные фрукты и овощи, так как они содержат различные антиоксиданты и фитонутриенты.

Отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам (овсянка, коричневый рис, киноа) вместо рафинированных злаков. Они богаты клетчаткой, что способствует здоровью пищеварительной системы.

Сократите потребление красного мяса (говядина, свинина) и избегайте переработанного мяса (колбасы, сосиски), так как они связаны с повышенным риском некоторых видов рака.

Пейте достаточное количество воды и выбирайте зеленый или травяной чай, которые содержат полезные антиоксиданты.

Включайте в рацион полезные жиры, такие как оливковое масло, авокадо, орехи и рыбу, богатую омега-3 (лосось, скумбрия).

Сократите потребление добавленных сахаров и обработанных продуктов, которые могут способствовать воспалению и набору веса.

Если вы пьете алкоголь, делайте это в умеренных количествах.

Избыточный вес и ожирение связаны с повышенным риском развития рака, поэтому важно следить за своим весом и вести активный образ жизни.

Регулярные физические нагрузки (не менее 150 минут умеренной активности в неделю) помогают поддерживать здоровье и снижать риск рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.