Морковь на 26% снижает риск развития рака: врач Семирядов навал «противораковые» продукты
Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал о продуктах, которые могут способствовать профилактике рака.
По словам медика, важно понимать, что никакое изменение в питании не может на 100% предотвратить или тем более вылечить онкологию.
— Однако на нашем столе присутствуют вещества, которые потенциально могут помочь снизить онкологические риски, — отметил он.
Семирядов советует добавить в рацион брокколи — из-за содержания сульфорафана. Сульфорафан уменьшает размер и количество раковых клеток молочной железы.
Полезна морковь, в которой много полезных веществ, в том числе бета-каротин, который является мощным антиоксидантом.
— Есть несколько доказательных исследований, что регулярное употребление моркови снижает риск развития рака желудка на 26%. И на 18% — риск развития рака простаты, — рассказал специалист.
Среди других продуктов — фасоль, содержащая клетчатку, ягоды, богатые антоцианами. В список также вошли орехи, рыба, оливковое масло.
Есть такое понятие, как антираковая диета. Она направлена на снижение риска развития рака и поддержание общего здоровья.
- Увеличение потребления фруктов и овощей. Выбирайте яркие и разноцветные фрукты и овощи, так как они содержат различные антиоксиданты и фитонутриенты.
- Отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам (овсянка, коричневый рис, киноа) вместо рафинированных злаков. Они богаты клетчаткой, что способствует здоровью пищеварительной системы.
- Сократите потребление красного мяса (говядина, свинина) и избегайте переработанного мяса (колбасы, сосиски), так как они связаны с повышенным риском некоторых видов рака.
- Пейте достаточное количество воды и выбирайте зеленый или травяной чай, которые содержат полезные антиоксиданты.
- Включайте в рацион полезные жиры, такие как оливковое масло, авокадо, орехи и рыбу, богатую омега-3 (лосось, скумбрия).
- Сократите потребление добавленных сахаров и обработанных продуктов, которые могут способствовать воспалению и набору веса.
- Если вы пьете алкоголь, делайте это в умеренных количествах.
- Избыточный вес и ожирение связаны с повышенным риском развития рака, поэтому важно следить за своим весом и вести активный образ жизни.
- Регулярные физические нагрузки (не менее 150 минут умеренной активности в неделю) помогают поддерживать здоровье и снижать риск рака.
Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака
Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка
Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий