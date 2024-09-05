«Заменить невозможно»: врач Братусь объяснил необходимость периодически есть рыбу

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рыба

Врач-терапевт Михаил Братусь: рыба – в прямом смысле незаменимый продукт питания.

Врач Братусь заявил в комментарии для РИАМО: заменить рыбу полностью другими продуктами или добавками практически невозможно. В частности, объяснил он, необходимость периодически есть рыбу связана с тем, что она является едва ли не самым лучшим для человеческого организма источником полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Эти жирные кислоты являются строительным материалом для клеток мозга и к тому же способствуют снижению «плохого» холестерина в крови, что предотвращает образование сосудистых бляшек.

«Наряду с важнейшими для здоровья Омега-3 и Омега-6 рыба богата иными микроэлементами, которые сложно извлечь как из другой пищи, так и из витаминных комплексов», - сказал специалист.

Братусь напомнил, что существует такой тип питания как среднеземноморская диета – она подразумевает употребление рыбной продукции не менее 1-2 раз в неделю. Врач подчеркнул, что рацион, соответствующий правилам средиземноморской диеты, рекомендуется людям с определенными хроническими заболеваниями: в их числе – патологии сердечно-сосудистой системы, диабет, нейродегенеративные заболевания, ожирение печени (жировой гепатоз), онкологические заболевания.

Кроме того, добавил Братусь, рыба является незаменимым продуктом в рационе детей: ее употребление наиболее эффективно стимулирует развитие детской центральной нервной системы, укрепляет психическое здоровье.

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Михаил Братусь
Михаил Братусь
ЗОЖ
врач-терапевт
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