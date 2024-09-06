Завтрак каждое утро: кардиолог Бокерия назвала привычки самых здоровых людей

«Чтобы относиться к категории суперздоровых людей, важно также каждое утро завтракать – это доказанный способ сохранять высокое качество жизни. Как показывает статистика, люди, которые завтракают, живут дольше и меньше болеют», - сообщила доктор медицинских наук.

«Люди, которые планируют свои приемы пищи, дольше остаются здоровыми, нежели люди, которые этого не делают», - заявила Ольга Бокерия.

Кардиолог Бокерия рассказала о том, что отличает людей, которых можно отнести к категории самых здоровых. Называя привычки таких людей, медик отметила: одной из них является регулярный прием завтрака.Помимо завтрака каждое утро к привычкам самых здоровых людей относится планирование приемов пищи, что также подтверждается статистическим наблюдением.Врач обратила внимание на то, что люди, следующие такой привычке, тщательнее выбирают продукты и чаще отдают предпочтение правильной пище. Во время продуманных завтраков, обедов и ужинов человеческий организм обеспечивается более полезными питательными веществами – белком, витаминами и минералами, подчеркнула эксперт. Кроме того, заблаговременное планирование рациона становится своеобразной профилактикой перекусов вредными продуктами в течение дня, что, в свою очередь, защищает от развития ожирения, инсулинорезистентности, диабета.Еще одной привычкой самых здоровых людей, по мнению Ольги Бокерия, является отказ от частого использования гаджетов. Врач объяснила, что благодаря этому сокращается количество экранного времени, которое негативно отражается на состоянии глаз, головного мозга и нервной системы человека. В целом люди, которые могут «отключаться» от своих гаджетов и не испытывают зависимости от них, оказываются лучше защищены от стресса, разрушительно влияющего на многие аспекты здоровья, констатировала кардиолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что правильный рацион помогает пожилым людям поддерживать здоровой свою нервную систему.

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