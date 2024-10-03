Врач Михалева: есть гранат полезно при болезнях сердца и полости рта

«Согласно результатам различных исследований, гранат обладает мощными антиоксидантными, антимикробными и антиканцерогенными свойствами», - проинформировала медик.

Врач Михалева сообщила в разговоре с « Газетой.Ru » о пользе употребления граната при многих заболеваниях. По словам специалиста, позитивное влияние этого осеннего растительного продукта связано с содержанием множества биологически активных соединений.Михалева отметила: существуют исследовательские данные, свидетельствующие, что есть гранат полезно при болезнях сердца и полости рта. Также он оказывает поддержку организму, его иммунной системе при метаболическом синдроме, эндокринных, ревматологических, онкологических заболеваниях.Врач добавила, что плоды молодого граната можно есть вместе с косточками, которые в этом случае восполнят поступление в организм недостающей клетчатки. Михалева заявила, что в рационе современных людей клетчатки очень часто не хватает – она, между тем, способствует профилактике колоректального рака, помогает выводить из пищеварительного тракта потенциально вредные вещества, поддержать его нормальное функционирование.В то ж время твердые косточки граната есть небезопасно – они способны повреждать слизистую оболочку ЖКТ.Также Михалева посоветовала помнить, что гранат при всех своих полезных свойствах не является лекарством – лечить с его помощью то или иное заболевание бессмысленно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, с какими последствиями могут столкнуться любители газированных напитков.

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