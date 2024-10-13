Ржаной хлеб и творог: врач Потапенко назвала останавливающие потерю волос продукты
Врач-косметолог, трихолог Анна Потапенко: дефицит питательных веществ – одна из причин интенсивной потери волос.
Врач Потапенко отметила в беседе с aif.ru: обильное выпадение волос могут провоцировать многие факторы – генетика, стрессы, дефицитные состояния, острые и хронические заболевания, гормональные изменения в организме.
«К общим для мужчин и женщин причинам можно отнести хронический стресс, несбалансированное питание и нарушение микрофлоры кишечника, которое приводит к нехватке витаминов и минералов, необходимых для здоровья волос», - пояснила эксперт.
Потапенко добавила, что острый дефицит витаминов и микроэлементов также может развиваться вследствие перенесенных вирусных инфекций.
«Для красоты шевелюры важны витамины группы B, витамин E, биотин, железо, незаменимые жирные кислоты», - перечислила специалист.
Трихолог подчеркнула, что качество и сбалансированность рациона питания играют важную роль в том, насколько крепкими и красивыми могут быть волосы. Потапенко назвала останавливающие потерю волос продукты:
- Печень, почки, мясо;
- Твердые сыры, творог, кисломолочные продукты;
- Ржаной, цельнозерновой хлеб;
- Яйца (их нужно ест вместе с желтками);
- Бобовые культуры;
- Грибы;
- Крупы – гречневая, кукурузная, овсяная;
- Орехи и семена;
- Растительные масла холодного отжима;
- Жирная рыба, включая сельдь и сардины.
При продолжительном активном выпадении волос правильнее всего обращаться к врачу, подчеркнула специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что перловая каша эффективно способствует продлению женской молодости.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анна Потапенко
ЗОЖ
врач-косметолог, трихолог, доктор медицинских наук
Оставить комментарий