Ржаной хлеб и творог: врач Потапенко назвала останавливающие потерю волос продукты

«К общим для мужчин и женщин причинам можно отнести хронический стресс, несбалансированное питание и нарушение микрофлоры кишечника, которое приводит к нехватке витаминов и минералов, необходимых для здоровья волос», - пояснила эксперт.

«Для красоты шевелюры важны витамины группы B, витамин E, биотин, железо, незаменимые жирные кислоты», - перечислила специалист.

Печень, почки, мясо;

Твердые сыры, творог, кисломолочные продукты;

Ржаной, цельнозерновой хлеб;

Яйца (их нужно ест вместе с желтками);

Бобовые культуры;

Грибы;

Крупы – гречневая, кукурузная, овсяная;

Орехи и семена;

Растительные масла холодного отжима;

Жирная рыба, включая сельдь и сардины.

Врач Потапенко отметила в беседе с aif.ru: обильное выпадение волос могут провоцировать многие факторы – генетика, стрессы, дефицитные состояния, острые и хронические заболевания, гормональные изменения в организме.Потапенко добавила, что острый дефицит витаминов и микроэлементов также может развиваться вследствие перенесенных вирусных инфекций.Трихолог подчеркнула, что качество и сбалансированность рациона питания играют важную роль в том, насколько крепкими и красивыми могут быть волосы. Потапенко назвала останавливающие потерю волос продукты:Что еще можно делать самому для предотвращения потери волос – выполнять самомассаж, улучшающий кровообращение кожи головы (один-два раза в неделю в течение 5-10 минут), а также повышать стрессоустойчивость, например, с помощью прогулок на свежем воздухе.При продолжительном активном выпадении волос правильнее всего обращаться к врачу, подчеркнула специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что перловая каша эффективно способствует продлению женской молодости

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