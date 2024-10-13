Ржаной хлеб и творог: врач Потапенко назвала останавливающие потерю волос продукты

721 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/adult-taking-care-their-hair_24482966.htm#page=2&query=hair%20loss&position=12&from_view=search&track=ais
волосы

Врач-косметолог, трихолог Анна Потапенко: дефицит питательных веществ – одна из причин интенсивной потери волос.

Врач Потапенко отметила в беседе с aif.ru: обильное выпадение волос могут провоцировать многие факторы – генетика, стрессы, дефицитные состояния, острые и хронические заболевания, гормональные изменения в организме.

«К общим для мужчин и женщин причинам можно отнести хронический стресс, несбалансированное питание и нарушение микрофлоры кишечника, которое приводит к нехватке витаминов и минералов, необходимых для здоровья волос», - пояснила эксперт.

Потапенко добавила, что острый дефицит витаминов и микроэлементов также может развиваться вследствие перенесенных вирусных инфекций.

«Для красоты шевелюры важны витамины группы B, витамин E, биотин, железо, незаменимые жирные кислоты», - перечислила специалист.

Трихолог подчеркнула, что качество и сбалансированность рациона питания играют важную роль в том, насколько крепкими и красивыми могут быть волосы. Потапенко назвала останавливающие потерю волос продукты:
  • Печень, почки, мясо;
  • Твердые сыры, творог, кисломолочные продукты;
  • Ржаной, цельнозерновой хлеб;
  • Яйца (их нужно ест вместе с желтками);
  • Бобовые культуры;
  • Грибы;
  • Крупы – гречневая, кукурузная, овсяная;
  • Орехи и семена;
  • Растительные масла холодного отжима;
  • Жирная рыба, включая сельдь и сардины.
Что еще можно делать самому для предотвращения потери волос – выполнять самомассаж, улучшающий кровообращение кожи головы (один-два раза в неделю в течение 5-10 минут), а также повышать стрессоустойчивость, например, с помощью прогулок на свежем воздухе.

При продолжительном активном выпадении волос правильнее всего обращаться к врачу, подчеркнула специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что перловая каша эффективно способствует продлению женской молодости.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Анна Потапенко
Анна Потапенко
ЗОЖ
врач-косметолог, трихолог, доктор медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Трихолог Гайдачук назвала распространенные причины выпадения волос
Врач-трихолог опровергла известные утверждения о выпадении волос
Трихолог Аверкина назвала цинк и витамины В среди восстанавливающих волосы добавок
Теги : выпадение волос, полезные продукты, Анна Потапенко