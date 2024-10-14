Достаточный сон и прогулки: врач Чернышова назвала условия для крепкого иммунитета у пожилых

«Качественный сон, прогулки на свежем воздухе и разнообразное питание помогут поддержать иммунитет в пожилом возрасте», - заявила Надежда Чернышова.

«Нормы сна у всех разные, но если человек после пробуждения чувствует себя отдохнувшим, значит, он спал достаточно», – объяснила врач.

Возраст – не помеха для хорошего здоровья. Врач Чернышова назвала в беседе с «Москвой 24» условия для обретения крепкого иммунитета у пожилых людей. Медик констатировала, что этому способствует достаточный сон, разумные физнагрузки и грамотно организованное питание.Специалиста отметила, что достаточный сон улучшает способность организма противостоять инфекциям. Она посоветовала в одно время ложиться вечером в постель и просыпаться в один и тот же час – устойчивый график сна обеспечивает профилактику его нарушений, бессонницы.Говоря о пользе прогулок на свежем воздухе, Чернышова уточнила, что благодаря им кровь хорошо насыщается кислородом и эффективнее питает все ткани тела, его внутренние органы. Это, в свою очередь, позитивно сказывается на защитных ресурсах организма, на работе его иммунной системы.Комментируя необходимость другого важного условия для крепкого иммунитета у пожилых людей – качественного рациона, – терапевт пояснила: в него следует включать больше как овощей и фруктов, так и белковых продуктов в виде мяса, птицы, рыбы, яиц. Организм сам возьмет из них все необходимое для иммунитета, сказала Чернышова.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вредит сердцу и сосудам значительнее соли и сахара.

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