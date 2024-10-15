Врач Кондрахин посоветовал продукты и напитки для активного вывода токсинов из организма

0 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/sick-woman-with-hands-stomach-suffering-from-intense-pain_4167105.htm#query=abdominal%20pain&position=15&from_view=search&track=ais
запор

Врач-терапевт Андрей Кондрахин: токсины в организме накапливаются, когда он не получает достаточно антиоксидантов.

Врач Кондрахин сообщил в комментарии «Вечерней Москве»: недобор природных антиоксидантов способствует интоксикации организма – накоплению в нем нежелательных веществ, образующихся при расщеплении пищи, которые не выводятся своевременно из-за «вялого» метаболизма, недостаточно активной работы пищеварения, частых запоров. По словам специалиста, для очищения от токсинов необходимо придерживаться рациона, в который следует включать определенные виды продуктов.

Андрей Кондрахин посоветовал следующие продукты и напитки для активного вывода токсинов.
  • Чистая питьевая вода: выпитая в количестве 3 литров в день, она помогает выводить токсины через почки.
  • Минеральная вода: пить нужно в промежутках между обычной водой – это исправляет нарушение электролитного обмена.
  • Травяные чаи: благодаря их питью снижается токсическая нагрузка.
  • Овощи: их клетчатка улучшает работу пищеварительной системы, активизирует вывод токсинов со стулом.
  • Мясо кролика, курятина, яйца: их белки быстро расщепляются и хорошо подходят для деинтоксикации.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для активного обмена веществ женщинам и мужчинам нужен разный завтрак.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Андрей Кондрахин
Андрей Кондрахин
ЗОЖ
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Влияют гормоны: врач Кондрахин посоветовал женщинам после 50 лет следить за уровнем кальция
Врач Кондрахин посоветовал метеозависимым не пить кофе при низком давлении
Терапевт Кондрахин: сбивать температуру аспирином смертельно опасно
Теги : токсины, полезные продукты, Андрей Кондрахин