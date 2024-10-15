Врач Кондрахин посоветовал продукты и напитки для активного вывода токсинов из организма

Чистая питьевая вода: выпитая в количестве 3 литров в день, она помогает выводить токсины через почки.

Минеральная вода: пить нужно в промежутках между обычной водой – это исправляет нарушение электролитного обмена.

Травяные чаи: благодаря их питью снижается токсическая нагрузка.

Овощи: их клетчатка улучшает работу пищеварительной системы, активизирует вывод токсинов со стулом.

Мясо кролика, курятина, яйца: их белки быстро расщепляются и хорошо подходят для деинтоксикации.

Врач Кондрахин сообщил в комментарии «Вечерней Москве»: недобор природных антиоксидантов способствует интоксикации организма – накоплению в нем нежелательных веществ, образующихся при расщеплении пищи, которые не выводятся своевременно из-за «вялого» метаболизма, недостаточно активной работы пищеварения, частых запоров. По словам специалиста, для очищения от токсинов необходимо придерживаться рациона, в который следует включать определенные виды продуктов.Андрей Кондрахин посоветовал следующие продукты и напитки для активного вывода токсинов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для активного обмена веществ женщинам и мужчинам нужен разный завтрак

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