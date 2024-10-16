Защищают от инсульта: врач Галкин назвал сельдь среди продуктов для хорошего кровоснабжения мозга

«Чтобы улучшить кровообращение мозга, следует добавить в рацион жирную рыбу с омега-3: скумбрию, тунец, лосось, сельдь. Такие продукты способны повысить эластичность сосудов и снизить риск образования тромбов», - отметил Андрей Галкин в беседе с «Лентой.ру».

«Чтобы избежать проблем со здоровьем, важно следить за давлением и холестерином, работать над осанкой, ведь при неправильном положении туловища часто пережимается сонная артерия и приток крови к мозгу ограничивается», - обратил внимание врач.

Врач Галкин констатировал: снизить риск такого опасного заболевания как инсульт можно с помощью питания. По словам невролога, от инсульта прежде всего защищают продукты, обеспечивающие хорошее кровоснабжение мозга. В первую очередь для этого медик порекомендовал есть жирную рыбу. Причем среди продуктов для хорошего кровоснабжения мозга невролог назвал и доступную недорогую сельдь.Кроме того, для укрепления здоровья ЦНС врач посоветовал употреблять орехи. Данный продукт невролог назвал полезным в целом для сердечно-сосудистой системы. Главным плюсом орехов (и семян) является высокое содержание противовоспалительных веществ-антиоксидантов. Также антиоксидантами организм обеспечивают лук, чеснок, цитрусовые плоды, ягоды, зеленый чай.Другим компонентом рациона, эффективно улучшающим кровообращение, медик считает клетчатку – она тоже должна присутствовать в ежедневном рационе. Ее лучшими поставщиками являются цельное зерно, ягоды, овощи.Дополнительно невролог заметил, что для хорошего состояния мозга важно поддерживать правильную осанку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что доступной профилактикой инфаркта и инсульта является непродолжительный дневной сон или даже просто дремота.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.