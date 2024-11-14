«Защищают от воспаления»: врач назвала лучшие продукты для продления жизни

«Правильно составленный рацион способствует долголетию и поддержанию здоровья», - констатировала медик в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Когда в организме зарождается воспалительная реакция, витамин D способен предотвратить этот процесс и запустить выработку антибактериальных клеток», - объяснила Елена Соломатина.

Врач -диетолог Елена Соломатина сообщила, что продолжительность жизни человека зависит не только от его генетики, но и от того, какие продукты он ест.По мнению эксперта, лучшие продукты для продления жизни – те, что защищают организм от воспаления.Врач Соломатина назвала среди лучших продуктов для долголетия источники витамина D – в частности, жирную рыбу и печень трески. По словам эксперта, их употребление защищает от нарушений белковые клетки. Медик подчеркнула, что витамин D эффективно укрепляет иммунную систему и делает организм более стойким к разрушительному действию воспаления.Также в числе продлевающих жизнь врач назвала продукты, содержащие антиоксиданты (прежде всего, ягоды, фрукты и зелень). Их употребление, добавила она, помогает организму лучше справляться с негативным влиянием внешней среды, стрессами. Антиоксиданты способны предотвращать процессы образования в организме свободных радикалов, которые могут «взламывать» клетки и провоцировать воспалительные реакции, ведущие к быстрому старению и появлению болезней.Помимо этого врач посоветовала для защиты от воспаления и продления жизни употреблять продукты – источники омега-3 жирных ненасыщенных кислот (например, к ним относятся рыба, орехи, льняное масло). Соломатина уточнила, что они понижают уровень воспалений и предотвращают развитие атеросклероза, препятствуя появлению сокращающих жизнь сердечно-сосудистых проблем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут сделать человеческую жизнь на несколько лет короче

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.