Врач Русакова: нежирное мясо относится к продуктам, которые продлевают молодость кожи

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Нежирное мясо входит в число продуктов, чье употребление продлевает молодость кожи, сообщила специалист.

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что правильное питание является одним из проверенных способов продлить молодость кожи. Медик подчеркнула: чтобы замедлить процессы ее старения, следует придерживаться рациона без трансжиров и добавленного сахара.

Также эксперт указала на пользу нежирного мяса и рыбы.

«Для хорошего состояния коже нужен белок, поэтому следует употреблять нежирные сорта мяса в отварном или запеченном виде – телятину, говядину, кролика, индейку, курицу», - поделилась Русакова с «Москвой 24».

Также диетолог порекомендовала употреблять жирную и нежирную рыбу. Жирные сорта рыбы тоже дают организму белок, но помимо него – еще и омега-3 жирные кислоты, также обладающие способностью продлевать «молодые» характеристики кожи: гладкость, упругость.

Кроме того, к продуктам, которые продлевают молодость кожи, относятся богатые источники антиоксидантов. С учетом этого следует регулярно употреблять в пищу свежие овощи и фрукты. По словам Дарьи Русаковой, такие продукты, помимо прочего, содержат много клетчатки, улучшающей пищеварение и состояние кишечной микрофлоры. Специалист подчеркнула: микробиота кишечника оказывает прямое влияние на здоровье кожи, как и на то, насколько свежей, гладкой и молодой она выглядит.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты полезны для замедления старения после 40 лет.

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Дарья Русакова
Дарья Русакова
ЗОЖ
врач-диетолог
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