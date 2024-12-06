Врач Гадзиян: простые углеводы являются главным ускорителем старения среди продуктов

«Если в рационе присутствует слишком много углеводов, это плохо влияет на выработку и регулирование гормонов, что жизненно важно для оптимизации функции митохондрий», - сообщил Марк Гадзиян в своем Telegram-канале.

Врач Гадзиян рассказал, что многим медикам известен ответ на вопрос, почему мы стареем. Специалист констатировал, что ключевым фактором старения организма является снижение активности клеточных структур, известных как митохондрии. Гадзиян отметил, что образ жизни людей может влиять на скорость этого процесса. В частности, функции митохондрий ослабевают из-за воздействия курения, употребления алкоголя.Но особенно негативно на состояние этих клеточных структур влияет злоупотребление простыми углеводами – они являются главным ускорителем старения среди продуктов, подчеркнул эксперт.Врач добавил, что избыток употребляемых простых углеводов провоцирует воспаление и способствует развитию ассоциированных заболеваний (например, аутоиммунных), а также метаболических нарушений, диабета второго типа. Наличие этих патологий заставляет людей преждевременно стареть.По словам Гадзияна, сопротивляться старению можно с помощью рациона, содержащего достаточное количество белка – нужно есть постную говядину и другие диетические виды мяса, яйца, бобовые, орехи и семена. Кроме того, важно употреблять продукты – источники омега-3 жирных кислот и альфа- липоевой кислоты (жирную рыбу, брокколи, шпинат, морковь).Также эксперт посоветовал не переедать и поддерживать физическую активность.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты ускоряют старение кожи лица

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