Диетолог Соломатина: холодец содержит полезный для мозга глицин

«Холодец — это по сути бульон с мясом, и именно от вида последнего зависят полезные свойства блюда», - сказала эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

«Среди аминокислот в холодце преобладает глицин – он улучшает мозговую деятельность, помогает концентрировать внимание и стимулирует умственную работу», - поделилась специалист.

Диетолог Соломатина поделилась профессиональным мнением о пользе такого популярного в России блюда как холодец.Соломатина уточнила, что проще всего нашему организму переработать холодец из куриного бульона – такой его вариант является самым легким для пищеварения. Самый тяжелый – холодец из свинины: он содержит много жира и серьезно нагружает поджелудочную железу, печень – с его перевариванием без проблем справляется только крепкий и здоровый пищеварительный тракт.Более постным является говяжий холодец, напомнила медик.Рассуждая о пользе холодца, Соломатина уточнила, что в нем содержится важная для хорошей работы мозга аминокислота глицин.Также холодец содержит коллаген, благоприятно воздействующий на состояние сосудов и костей. Чтобы организм оптимально смог усвоить коллаген, нужно дольше уваривать бульон, посоветовала медик.Елена Соломатина подчеркнула, что этот продукт достаточно калорийный – его оптимальное количество за один прием пищи составляет 150–200 граммов. Жирную пленку на поверхности холодца следует снять.Люди, у которых имеются сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с ЖКТ, употреблять холодец должны с большой осторожностью – предварительно им лучше проконсультироваться с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие супы могут негативно влиять на состояние сердца и почек

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