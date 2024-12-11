Диетолог Соломатина: холодец содержит полезный для мозга глицин
Холодец является источником веществ, улучшающих работу организма, сообщила диетолог Елена Соломатина.
Диетолог Соломатина поделилась профессиональным мнением о пользе такого популярного в России блюда как холодец.
«Холодец — это по сути бульон с мясом, и именно от вида последнего зависят полезные свойства блюда», - сказала эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Соломатина уточнила, что проще всего нашему организму переработать холодец из куриного бульона – такой его вариант является самым легким для пищеварения. Самый тяжелый – холодец из свинины: он содержит много жира и серьезно нагружает поджелудочную железу, печень – с его перевариванием без проблем справляется только крепкий и здоровый пищеварительный тракт.
Более постным является говяжий холодец, напомнила медик.
Рассуждая о пользе холодца, Соломатина уточнила, что в нем содержится важная для хорошей работы мозга аминокислота глицин.
«Среди аминокислот в холодце преобладает глицин – он улучшает мозговую деятельность, помогает концентрировать внимание и стимулирует умственную работу», - поделилась специалист.
Также холодец содержит коллаген, благоприятно воздействующий на состояние сосудов и костей. Чтобы организм оптимально смог усвоить коллаген, нужно дольше уваривать бульон, посоветовала медик.
Сколько холодца можно съесть за раз? Елена Соломатина подчеркнула, что этот продукт достаточно калорийный – его оптимальное количество за один прием пищи составляет 150–200 граммов. Жирную пленку на поверхности холодца следует снять.
Люди, у которых имеются сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с ЖКТ, употреблять холодец должны с большой осторожностью – предварительно им лучше проконсультироваться с врачом.
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Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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