Врач из Уфы Белева включила бананы в ТОП-5 полезных для перекуса продуктов

«Оптимально, чтобы перекус был легким и не вызывал дискомфорта во время физической активности», - констатировала уфимский гастроэнтеролог.

До этого медики рекомендовали есть бананы для поддержания здоровья кишечника, причем наиболее эффективными в этом плане являются недозревшие зеленоватые бананы – они насыщены устойчивым резистентным крахмалом, который переносит действие пищеварительных ферментов и способствует более интенсивной выработке короткоцепочечных жирных кислот. Эти кислоты очень важны для здоровья толстого кишечника

Врач Белева рассказала, что продукты для перекуса должны выбираться с учетом индивидуальной переносимости, а также того, насколько человек физически активен.Врач Белева назвала ТОП-5 полезных для перекуса продуктов. В этом списке первыми идут. Эксперт включила их как богатый источник калия, необходимого для оптимального функционирования мышц при физических нагрузках. Помимо того, калий важен для быстрого восстановления.Также гастроэнтеролог. рассказала, что в качестве перекуса полезны. Они содержат много ценных жирных кислот, растительного белка и витамина E, являющегося антиоксидантом. Такой перекус эффективно помогает организму бороться с дневной усталостью.В ТОП-5 полезных для перекуса продуктов Белева включила и натуральный не сишком жирный. Он богат белком и кальцием, способствующими восстановлению мышц и костей. В такой йогурт можно добавлять кусочки свежих фруктов, овощей или ягод – это увеличит содержание антиоксидантов, посоветовала медик.По слова врача, еще одним вариантом перекуса может бытьбез сахара. Он обладает приятным вкусом, что полезно для борьбы с рутинны стрессом, а также дает организму сложные углеводы и волокна, вызывающие длительное насыщение без резких перепадов уровня сахара в крови.Белева отметила, что в качестве перекуса подойдут. Они удовлетворяют тягу к сладкому, при этом содержат нужные иммунной системе микроэлементы и борющиеся с воспалением антиоксиданты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Нурия Дианова констатировала : сливочное масло является самым опасным молочным продуктом для сосудов и сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.