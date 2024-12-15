Врачи в Уфе назвали ТОП-5 полезных видов чая: помогают снизить стресс и укрепить иммунитет

Врачи, работающие, в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Уфы, рассказала о самых полезных видах чая. Возглавил ТОП-5 полезных видов. Исследования показывают, что у людей, которые регулярно употребляют его, становится значительно ниже риск преждевременной смерти.. Прежде всего он уменьшается за счет снижения вероятности сердечно-сосудистых заболеваний. В таком чае присутствуют соединения, которые доказали свою высокую эффективность в борьбе с вредными последствиями окислительного стресса, основного фактора этих болезней. Зеленый чай является богатым источником полифенолов – антиоксидантов, которые препятствуют появлению высокого кровяного давления и сосудистых бляшке.Также в ТОП-5 полезных видов чая вошел. Такой чай помогают снизить стресс и улучшить качество сна, что очень важно для укрепления иммунитета. Ромашковый чай обладает естественным успокаивающим эффектом, который может помочь расслабить мышцы и уменьшить беспокойство, ускорить засыпание. Также его прием рекомендуется для поддержания здоровья сердца и сосудов.Еще один полезный вид чая –. Его питье также благоприятно сказывается на психологическом состоянии, помогает снимать нервное напряжение и лучше засыпать.Помимо этого, уфимские медики посоветовали готовить, благодаря которому улучшается кровообращение и активизируются процессы выведения токсинов. Другой напиток из составленного ими топа – это, который обеспечивает организм витамином C, улучшая его сопротивляемость инфекциям и повышая тонус.Вместе с тем специалисты посоветовали не увлекаться питьем черного чая, который в больших количествах способен повышать артериальное давление. С осторожностью по их мнению нужно относиться к разного рода детокс-чаям и ароматизированным чаям, которые могут содержать в своем составе нежелательные искусственные добавки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может вредить организму чай в пакетиках

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