Снижается риск опасных болезней: врачи из Уфы назвали пять причин следовать правильному питанию

Врачи из Уфы, работающие в Республиканском Центре общественного здоровья и медицинской профилактики, выделили пять причин придерживаться только правильного питания. По их словам, одной из важнейших причин соблюдать здоровый рацион является то, что они помогает сделать здоровье крепче. Специалисты констатировали, что употребляя овощи и фрукты, люди получают много важных для организма веществ, антиоксидантов, например, аскорбиновой кислоты, В результате иммунная система лучше противостоит патогенам из внешней среды.Врачи из Уфы отметили, что при правильном питании– это еще один повод нормализовать свой рацион. Эксперты обратили внимание на доказанность того факта, что правильное питание снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака.Также, добавили врачи, благодаря практике сбалансированного правильного питанияна протяжении дня без всплесков и падений. Здоровый рацион предполагает исключение простых рафинированных углеводов, и это помогает сохранять баланс сахара в крови. Такой баланс защищает от приступов усталости и способствует хорошему настроению.Помимо этого, отказ от переработанных продуктов, фастфуда и продуктов, содержащих слишком много сахара и искусственных добавок, позволяет добиться нормализации веса,. Это еще одна веская причина следовать правильному питанию.Врачи подчеркнули, что здоровый рацион. Например, даже отказавшись от добавленного сахара, можно употреблять натуральные десерты и не мучиться от сильной тяги к сладкому. Если серьезно настроиться и начать изучать, каким разнообразным может быть здоровое питание, гастрономическое удовольствие будет обеспечено.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими последствиями грозит нехватка магния , и почему она часто возникает у своевременных людей.

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