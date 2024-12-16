Врач Тяжельников: холодец сохраняет молодость кожи и укрепляет иммунитет

«В холодце содержится много коллагена, позитивно влияющего на плотность костей и упругость кожи», - констатировал специалист.

«Кроме того, холодец приготавливается из плотного и вязкого бульона, который, обволакивая стенки желудка, замедляет всасывание алкоголя», - сказал он в разговоре с РИА Новости.

Врач Тяжельников сообщил, что употребление холодца помогает сохранять молодость.Андрей Тяжельников обратил внимание, что в холодце содержится много витаминов и микроэлементов. Он обеспечивает организм витаминами группы В вкупе с полиненасыщенными жирными кислотами. Данные вещества позитивно влияют на состояние нервной системы и головного мозга, препятствуют возникновению деменции.Тяжельников добавил, что в составе холодца присутствует и витамин А, который укрепляет иммунную систему, улучшает процессы всасывания кальция. Из важнейших элементов в нем содержатся железо, магний, калий, фосфор.Врач заметил, что холодец во время новогоднего застолья, когда может употребляться алкоголь, проявляет еще одно позитивное свойство. Данное блюдо содержит глицин, снижающий для организма вероятность сильного похмелья. Тяжельников уточнил, что глицин стимулирует активность клеток головного мозга и помогает нейтрализовать действие токсинов при расщеплении алкоголя.До этого диетолог Елена Соломатина информировала , что люди, у которых имеются сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с ЖКТ, употреблять холодец должны с большой осторожностью. Им следует советоваться по данному поводу с врачом. Не стоит забывать, что холодец является очень жирным блюдом.Ранее портал MedikForum.ru писал, что врач Александр Умнов рассказал о пользе для здоровья разных видов холодца.

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