Врач Белкина: для защиты от старения нужно сокращать количество простых углеводов

«На физическую активность нужно тратить хотя бы полчаса ежедневно. Даже у пожилых людей с хроническими заболеваниями такой ритм жизни дает значимое снижение смертности и увеличение продолжительности жизни», – подчеркнула медик в комментарии для pravda-news.ru.

«Важно поддерживать баланс между потребленной и расходуемой энергией, то есть поел — двигайся. Абсолютное большинство долгожителей, по наблюдениям геронтологов, малоежки», – сообщила Светлана Белкина.

Врач Белкина констатировала, что одним из самых эффективных доступных способов профилактики старения организма являются физические нагрузки. На такие нагрузки нужно отводить минимум 30 минут в день.Другим основополагающим правилом продления молодости врач Белкина назвала соблюдение здорового рациона. Специалистка обратила внимание, что такой рацион не создает избытка калорий. С этим же принципом связан контроль над количеством употребляемой пищи. Врач подчеркнула, что для защиты от наступления старения важно не переедать.Кроме того, продолжила она, нужно сокращать количество простых углеводов в питании – как можно меньше есть сахара, кондитерских лакомств, мучного.Также эксперт посоветовала держать под контролем содержание холестерина и глюкозы в крови, артериальное давление, индекс массы тела. Другой полезной для защиты от старения привычкой врач считает регулярные профилактические проверки работы организма, прохождение диспансеризации, а также активные социальные контакты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что раскладывание пасьянса как хобби помогает продлевать молодость мозга

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