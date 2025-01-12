Диетолог Чехонина назвала овсянку и рыбу среди продуктов для омоложения

«Необходимо употреблять не менее 500 граммов свежих овощей в сутки. Это могут быть помидор, морковь, стебель сельдерея, брокколи», - перечислила диетолог.

«Рыба – источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Они нужны для молодости и увлажнения кожи», - сказала диетолог.

Врач-диетолог Чехонина констатировала, что к продуктам для омоложения относятся богатые источники пищевых волокон, которые очищают организм от нежелательных потенциально токсичных компонентов. В частности, много пищевых волокон содержат овощи.Чехонина добавила, что для поддержания стройности и молодости также полезно употреблять цельнозерновую овсянку. В блюда из нее специалистка посоветовала добавлять немного меда, ягод, орехов или фруктов (при отсутствии аллергии). Медик заметила, что организм при этом будет получать необходимые ему правильные сложные углеводы, обеспечивающие его энергией и позитивно влияющие на работу головного мозга. Кроме того, завтрак из такой овсянки обеспечивает равномерное распределение энергии в течение дня – это важно для профилактики перееданий.Дополнительно Чехонина назвала среди продуктов для омоложения цитрусы и другие источники витамина С – мощного антиоксиданта, препятствующего раннему старению. Эксперт уточнила, что данный витамин крайне важен для выработки коллагена – белка, от которого зависит упругость и гладкость кожи.Помимо этого Чехонина посоветовала есть рыбуВдобавок для хорошей выработки коллагена и поддержания упругости кожи Чехонина порекомендовала употреблять костный бульон и холодец, сообщила «Москва 24».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Светлана Белкина посоветовала для продления молодости сокращать в рационе количество быстрых углеводов

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