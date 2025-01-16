Женщина в Китае смогла дожить до 124 лет

«Дата ее рождения в ее хукоу — системе регистрации домохозяйств, используемой на материке».

«Ее любимое блюдо — каша из тыквы, зимней дыни и измельченной кукурузы, приправленная ложкой сала».

Живущей в Китае женщине по имени Цю Чайши первого января исполнилось 124 года, она родилась в далеком 1901 году при правлении династии Цин. Об проинформировало издание South China Morning Post.Как сообщается , дожить до 124 лет жительнице Китая помогло позитивное восприятие мира. Женщину отличает завидное жизнелюбие, общительность и дружелюбие, неизменно положительный настрой. В своем преклонном возрасте она сохранила ясное мышление. Журналисты рассказали, что хотя зрение и слух китаянки из-за старения стали хуже, она остается необычайно остроумной и красноречивой.Понаблюдав за жизнью долгожительницы, они пришли к выводу, что женщина придерживается определенных ритуалов — она соблюдает довольно четкий режим: например, в одно время засыпает и просыпается по вечерам и утром, употребляет пищу три раза в день, а после каждого такого приема гуляет на свежем воздухе.Вдобавок Цю Чайши по-прежнему выполняет некоторые обязанности по дому: в частности, она кормит гусей, следит за порядком. В своем почтенном возрасте она проявляет удивительную подвижность, активность и интерес ко всему, что ее окружает, констатировали представители прессы.До этого врач-кардиолог Александр Розанов заявил в интервью, что возможность дожить до ста лет, сохраняя интеллект и физические кондиции – это, в сущности, вопрос о том, когда у человека случится дебют ИБС, ишемической болезни сердца. При нормальном здоровье это происходит в среднем в возрасте 70 лет. Но если следить за собой, периодически проверяться, принимать назначаемые врачами препараты и следовать установкам здорового образа жизни, то появление признаков ишемии можно отложить до возраста сто лет, отметил врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы топ-10 факторов, способствующих долголетию

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.