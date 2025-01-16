Диетолог Джутова: отказ от перекусов поможет не располнеть при сидячей работе

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перекус на рабочем месте

Диетолог Джутова назвала правила, помогающие избежать лишнего веса людям с сидячей работой.

Диетолог Марьяна Джутова поделилась советами о том, как не располнеть при сидячей работе. Эксперт заявила, что в этом помогает отказ от перекусов.

«Следует избегать перекусов за работой, чтобы не переесть и не нарушить пищеварение», - пояснила диетолог в комментарии для РИАМО.

Также при сидячей работе будет полезен отказ от простых рафинированных углеводов – сластей и выпечки.

Джутова подчеркнула, что при сидячем образе жизни нужно использовать любую возможность вставать со стула или кресла, двигаться, разминаться, выполнять упражнения.

«На работе откажитесь от лифта, поднимайтесь по лестнице — это хорошая тренировка для мышц и дополнительная возможность расходовать калории. Во время обеденного перерыва не забывайте выходить на улицу на прогулку», - дополнила рекомендации эксперт.

Джутова заметила, что контролировать количество пищи помогает ведение дневника – нужно записывать всю еду и напитки, употребляемые за день. Это позволяет осознать, употребляется ли пища, способствующая полноте и ожирению.

Кроме того, важно правильно жевать. Привычка тщательно пережевывать пищу не только улучшает пищеварение, но и помогает быстрее насытиться.

Еще один совет диетолога для людей с сидячей работой – нужно следить за осанкой. Джутова подчеркнула, что правильное положение тела активирует больше мышц и способствует более эффективному сжиганию калорий.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при сидячем образе жизни врачи советуют вставать со стула через каждые полчаса.

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Марьяна Джутова
Марьяна Джутова
ЗОЖ
врач-диетолог
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Теги : лишний вес, сидячая работа, Марьяна Джутова