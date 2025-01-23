Полезен для сердца и сохранения стройности: врач назвала идеальный фрукт после 50 лет

157 Фото: https://unsplash.com/photos/bowl-of-avocados-_t-KIMvlNrc
авокадо

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, почему после 50 лет нужно обязательно включать в рационе авокадо при отсутствии противопоказаний к его употреблению.

Авокадо – идеальный фрукт для людей после 50 лет, сообщила диетолог в разговоре с «Вечерней Москвой». В частности, он полезен для сохранения стройности.

«После 50 лет люди стараются сохранить стройность, а для этого следует ограничивать количество насыщенных жиров и трансжиров. Авокадо – хорошая альтернатива вредным жирам. Он содержит омега-9 жирные кислоты как оливковое масло и омега-6 жирные кислоты как подсолнечное. А большое количество клетчатки в нем нормализует работу ЖКТ», - рассказала Соломатина.

Врач обратила внимание, что благодаря присутствию полезных жирных кислот в авокадо его употребление положительно сказывается на состоянии сосудов, профилактирует атеросклероз – это делает фрукт очень полезным для сердца. Вдобавок в нем много «сердечного» микроэлемента магния, который снимает напряжение сосудистых стенок и помогает нормализовать сердечный ритм.

Также фрукт богат витаминами и минералами, которые поддерживают нервную систему, укрепляют иммунную систему, улучшают состояние кожи, ногтей и волос,, способствует сохранению внешней моложавости.

«Из-за большого количества калия в своем составе авокадо снижает количество соли, которая задерживает жидкость в организме и ведет к отечности. Присутствующая в нем  медь способствует выработке коллагена, который сохраняет молодость кожи», - объяснила Соломатина.

Говоря о минусах, врач посоветовала помнить, что авокадо обладает высокой калорийностью, может вызывать дискомфорт у людей с хроническими патологиями ЖКТ, а также может быть аллергеном.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : польза авокадо, возраст, Елена Соломатина
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