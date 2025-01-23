Диетолог Мухина: богатые йодом треска и хек особенно полезны для пожилых

«Эта рыба не только богата йодом, но еще содержит много белка и полиненасыщенные кислоты. Кроме того, она достаточно недорогая», - объяснила Марият Мухина.

«В меню пожилого человека рыба должна быть пять раз в неделю в количестве 150–200 граммов в день. Лучше всего готовить ее на пару, тушить или запекать – при жарке в продукте образуются канцерогены», - предупредила медик.

Богатые йодом треска и хек особенно полезны для пожилых, об этом диетолог Мухина сообщила в разговоре с «Москвой 24». Также она посоветовала чаще употреблять минтай.Медик отметила, что содержащие йод продукты крайне важны для поддержания здорового функционирования щитовидной железы, ответственной за метаболизм в организме. Нехватка этого вещества снижает активность железы, что уменьшает выработку ее гормонов – одним из последствий этого становится увеличение количества жировой ткани, появление лишнего веса.Особенно важно контролировать достаточное получение йода людям, которые живут вдали от моря, заявила врач.Говоря о другом ценном компоненте рыбы – полиненасыщенных жирных кислотах – Мухина отметила, что они обеспечивают правильные обменные процессы, а также необходимы для сохранения здоровья сердца и сосудов. Что касается белка, получаемого с рыбой, он, по словам диетолога, играет роль строительного материала для клеток организма и вдобавок нужен для синтеза антител, которые борются с инфекциями.До этого врач-гастроэнтеролог София Кардашова поделилась рекомендациями о том, из каких продуктов должен складываться рацион питания пожилых людей. Она обратила внимание на то, что с возрастом организм и пищеварительная система хуже справляются с усвоением жирной, жареной, острой или пряной пищи – такая еда начинает агрессивно влиять на слизистую ткань ЖКТ, и провоцировать появление неприятных симптомов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Елена Соломатина заявила: пожилым людям нужно избегать большого количества богатых витамином К продуктов в своем рационе.

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