Гастроэнтеролог назвал россиянам безопасное ежедневное количество кофе

«Кто-то прекрасно чувствует себя после 2-3 чашек, а кому-то достаточно одной, чтобы ощутить побочные эффекты», - рассказал медик РИАМО

Гастроэнтеролог Белоусов назвал россиянам безопасное ежедневное количество кофе, отметив, что здоровый взрослый человек может позволить себе порядка 400 мг кофеина в сутки. Кандидат медицинских наук уточнил, что такой объем соответствует примерно четырем чашкам сваренного кофе по 240 мл.Белоусов подчеркнул, что организм разных людей по-разному реагирует на кофеин.Он обратил внимание, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями врачи рекомендуют не употреблять больше 200 мг кофеина за день (примерно одна большая чашка).По словам Белоусова, всем, кто пьет кофе, нужно следить за реакциями организма на него. Это особенно важно делать по мере увеличения возраста. Такое наблюдение вдобавок позволяет понять, в какое время кофе подходит организму всего.До этого врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала , что сегодня в заведениях общепита часто предлагается разнообразный подслащенный кофе, в который добавляются сиропы и другие сладкие ингредиенты. Она подчеркнула, что такой кофе является жидким вариантом сахара, и пристрастие к такому напитку провоцирует набор веса и увеличивает риск диабета, сердечно-сосудистых проблем, ожирения печени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала данные исследователей, которые выяснили, что употребление кофе с добавлением небольшой дозы сахара помогает замедлить старение и продлить жизнь.

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