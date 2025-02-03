Врач рассказала, что лучше есть на завтрак и в первой половине дня

«Мясо и рыбу лучше есть в первой половине дня, чтобы вечером не перегружать пищеварение», - пояснила гастроэнтеролог.

«Если пропустить завтрак или с утра ограничиться бутербродом и кофе, к обеду есть захочется сильнее. И если распорядок дня не позволит пообедать полноценно, чувство голода будет расти и к вечеру достигнет пика. Это часто приводит к перееданию на ночь», - обратила внимание Кашух.

Врач Кашух рассказала, что лучше есть на завтрак и в первой половине дня. По словам эксперта, животные белки перевариваются особенно долго, поэтому есть такие продукты предпочтительнее в начале дня.Кашух добавила, что если очень хочется вредной еды, можно позволить ее себе в небольшом количестве именно утром – этот принцип относится к сладостям, выпечке, чипсам.Говоря о том, насколько важен завтрак, врач заявила: завтракать необходимо прежде всего тем людям, чей распорядок дня не позволяет обедать полноценно.В целом, сказала гастроэнтеролог, правила рационального питания предусматривают четыре приема пищи за день с интервалом 4–5 часов и без перекусов между ними. Суточная калорийность рациона должна распределяться следующим образом: завтрак – 25 процентов (от общей калорийности за день), второй завтрак – 20, обед – 35, ужин – 20.Любой прием пищи должен быть сбалансированным: в нем должно быть достаточно белков, сложных углеводов и полезных жиров, подчеркнула эксперт в разговоре с Life.ru До этого врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная сообщила , что время завтрака у «сов» и «жаворонков» может различаться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Юлия Чехонина рассказала о пяти правилах завтрака, которые помогают похудеть.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.