«Лучший вариант — в мешочек. То есть когда белок сварен, а желток не доварен, он не совсем жидкий, но и не твердый», - констатировала медик в комментарии изданию «Вечерний Санкт-Петербург».

«Кроме того, варка яиц помогает предотвратить риск заражения сальмонеллой, особенно если есть сомнения в их свежести», - дополнила Елена Соломатина.

«Яйца, особенно белок, полезно есть на ужин, так как он легко усваивается и способствует выработке соматотропного гормона, поддерживающего восстановительные процессы в организме. По сути, два вареных белка перед сном могут быть отличным перекусом и не приведут к набору веса», - постулировала специалист.

Диетолог Соломатина раскрыла лучший для здоровья способ приготовления яиц.По словам диетолога, из яйца, приготовленного таким способом, организм максимально усваивает содержащиеся в желтке питательные вещества – в частности, такие как антиоксидант холин, витамины A и D.Также она отметила, что здоровое питание приемлет омлет, приготовленный с добавлением молока, и яичницу- глазунью. Врач обратила внимание, что жарка в целом не рекомендуется как способ готовки, поскольку способствует образованию канцерогенов. Но в случае приготовления блюд из яиц кратковременная обработка на слабом огне делает их безопасными для организма.Диетолог подчеркнула, что приготовленные яйца – это отличный вариант вечернего приема пищи, с которым не связаны риски появления лишних килограммов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-терапевт Филипп Кузьменко заявил : при грамотном подходе к рациону не опасно съедать даже много яиц.

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