Диетолог Соломатина раскрыла лучший для здоровья способ приготовления яиц

100 Фото: https://unsplash.com/photos/a-cracked-egg-in-a-white-bowl-on-a-white-plate-wLzkojKzAUc
яйцо всмятку

Диетолог Елена Соломатина посоветовала при приготовлении яиц ориентироваться на способ «в мешочек».

Диетолог Соломатина раскрыла лучший для здоровья способ приготовления яиц.

«Лучший вариант — в мешочек. То есть когда белок сварен, а желток не доварен, он не совсем жидкий, но и не твердый», - констатировала медик в комментарии изданию «Вечерний Санкт-Петербург».

По словам диетолога, из яйца, приготовленного таким способом, организм максимально усваивает содержащиеся в желтке питательные вещества – в частности, такие как антиоксидант холин, витамины A и D.

«Кроме того, варка яиц помогает предотвратить риск заражения сальмонеллой, особенно если есть сомнения в их свежести», - дополнила Елена Соломатина.

Также она отметила, что здоровое питание приемлет омлет, приготовленный с добавлением молока, и яичницу- глазунью. Врач обратила внимание, что жарка в целом не рекомендуется как способ готовки, поскольку способствует образованию канцерогенов. Но в случае приготовления блюд из яиц кратковременная обработка на слабом огне делает их безопасными для организма.

Диетолог подчеркнула, что приготовленные яйца – это отличный вариант вечернего приема пищи, с которым не связаны риски появления лишних килограммов.

«Яйца, особенно белок, полезно есть на ужин, так как он легко усваивается и способствует выработке соматотропного гормона, поддерживающего восстановительные процессы в организме. По сути, два вареных белка перед сном могут быть отличным перекусом и не приведут к набору веса», - постулировала специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-терапевт Филипп Кузьменко заявил: при грамотном подходе к рациону не опасно съедать даже много яиц.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Медик Соломатина назвала лучшее время для завтрака после пробуждения
Врач-диетолог Соломатина напомнила об опасных свойствах кефира
Диетолог Соломатина рассказала о похудении с помощью теплой воды
Теги : употребление яиц, советы диетологов, Елена Соломатина