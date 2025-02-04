Врач Дианова: картофель благотворно влияет на сердце и сосуды
Врач Нурия Дианова рассказала, какое именно полезное влияние оказывает картофель на сердечно-сосудистую систему.
Картофель благотворно влияет на сердце и сосуды, поскольку является богатым источником калия, об этом врач Дианова сообщила в разговоре с «Москвой 24».
«Содержащийся в картофеле калий благотворно влияет на сократительную функцию миокарда. В свою очередь, у сосудов есть мышечный слой – на него этот микроэлемент тоже действует позитивно», - объяснила медик.
Дианова добавила, что больше всего калия в процессе приготовления сохраняет картофель, который запекается, готовится на пару или в фольге.
Специалист обратила внимание, что как богатый источник калия картофель может быть нежелательным продуктом в меню людей с хронической почечной недостаточностью. Эксперт дала совет: чтобы снизить концентрацию калия в картошке, клубни перед приготовлением следует замочить на два-три часа.
Также врач призвала не бояться ест картофель из опасений набрать лишние килограммы. Дианова подчеркнула, что правильное употребление этого овоща исключает вероятность набрать вес.
Вот как медик рекомендует есть картошку:
«Порция картофеля должна составлять от 100 до 150 граммов в зависимости от того, женщина вы или мужчина. Также в тарелке должно быть 100 граммов белка и не меньше 200 граммов какого-нибудь овощного гарнира».
Употреблять продукт таким образом следует три-четыре раза в неделю, заключила эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников поделился наиболее полезным для здоровья способом есть картошку.
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Нурия Дианова
ЗОЖ
врач-диетолог, гастроэнтеролог, психолог пищевого поведения
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