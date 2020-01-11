Без крайностей: посленовогоднее похудение может быть опасно

"Я бы рекомендовала не устраивать после таких крупных пиршеств какие-то разгрузочные дни. Это может быть вреднее и для здоровья, и для фигуры, чем нормальное питание. Такие диеты – это большой стресс для организма. Это стресс для гормональной системы, для желудка, для обмена веществ. Не нужно "садиться" на яблоки или кефир. Не нужно садиться на монодиеты после пиршеств", – рассказывает диетолог Арина Скоромная в интервью радио Sputnik.

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"На ланч стоит взять только суп или только курицу с гарниром из овощей на пару. Также подойдет стейк лосося или любой другой рыбы с овощным гарниром. Если вы заботитесь о своей фигуре, то от компотов и десертов стоит отказаться. Если все-таки хотите десерт, то им могут послужить фрукты", – советует диетолог.