Пять простых изменений в питании, которые могут помочь похудеть

«Цельные зерна содержат много клетчатки, которая поддерживает стабильный уровень инсулина и, следовательно, долгое время насыщает. Это означает, что вы начнете меньше есть богатые калориями закуски, которые затрудняют потерю веса и даже увеличивают его», - утверждают диетологи.

«Овощи содержат важные микроэлементы (витамины, минералы) и клетчатку, которые очень полезны для пищеварения и иммунной системы», - напоминают специалисты по похудению.

«Хорошие жиры способствуют нормализации баланса гормонов, что важно для защиты от набора веса. Что касается белка, организм должен использовать много энергии для его переваривания и расщепления на отдельные аминокислоты, и это способствует сохранению стройности», - поделились эксперты.

«Миндаль, несоленый арахис или грецкие орехи содержат большое количество полезных жиров и белков, которые замедляют аппетит и помогают похудеть. Грецкие орехи также обеспечивают организм большой порцией омега-3», - отмечают ученые.