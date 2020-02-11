Пять простых изменений в питании, которые могут помочь похудеть
Лучшим способом похудеть является здоровый рацион в долгосрочной перспективе, сообщает журнал Fit for fun. На его страницах специалисты рассказали, какие пять простых изменений в питании могут помочь избавиться от лишнего веса.
Выбирайте цельные зерна. Измените свою привычку есть продукты из белой муки – начните выбирать вместо них цельнозерновые, ешьте вместо сдобы крупы, рекомендуют эксперты.
«Цельные зерна содержат много клетчатки, которая поддерживает стабильный уровень инсулина и, следовательно, долгое время насыщает. Это означает, что вы начнете меньше есть богатые калориями закуски, которые затрудняют потерю веса и даже увеличивают его», - утверждают диетологи.
Ешьте больше красочных овощей. Следуйте принципу: чем ярче растительный продукт, тем лучше для похудения. В виде изменения привычного питания вводите овощи в завтраки, обеды и ужины в виде смузи, салатов, приготовленных на гриле, тушеных.
«Овощи содержат важные микроэлементы (витамины, минералы) и клетчатку, которые очень полезны для пищеварения и иммунной системы», - напоминают специалисты по похудению.
Делайте ставку на здоровые жиры и белок. Употребление белка и полезных жиров (омега-3) способствует поддержанию и наращиванию мышц. Чем больше в теле мышечной ткани, тем больше жира сжигается в состоянии покоя.
«Хорошие жиры способствуют нормализации баланса гормонов, что важно для защиты от набора веса. Что касается белка, организм должен использовать много энергии для его переваривания и расщепления на отдельные аминокислоты, и это способствует сохранению стройности», - поделились эксперты.
Перекусывайте орехами. Еще одно важное изменение в питании, помогающее похудеть, - отказ от вредных перекусов. Вместо них лучше использовать орехи.
«Миндаль, несоленый арахис или грецкие орехи содержат большое количество полезных жиров и белков, которые замедляют аппетит и помогают похудеть. Грецкие орехи также обеспечивают организм большой порцией омега-3», - отмечают ученые.
Пейте больше воды. Знатоки дают совет: если выпивать стакан воды несколько раз в течение дня, чувство голода лучше поддается контролю, и в то же время стимулируется обмен веществ.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что экспертами были названы два продукта, которые полезно включать в обеды с целью похудения.
Оставить комментарий