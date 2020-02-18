Онколог назвала продукты, от которых лучше отказаться во избежание рака
Специалист Центра онкологии в Гамбурге Антония Бейтцен-Хейнеке рассказала, от каких продуктов лучше всего отказаться для профилактики рака. По ее словам, во избежание онкологических заболеваний людям нужно придерживаться сбалансированной диеты.
Сама врач признается, что несмотря на сильную загруженность в клинике, она старается внимательно следить за своим питанием. Ежедневно Антония употребляет в пищу свежие фрукты и овощи, а также цельнозерновые продукты.
Чтобы предотвратить развитие рака, в рационе должно быть много продуктов с высоким содержанием клетчатки. А вот употребление красного мяса в пищу лучше снизить до одного-двух раз в неделю, поскольку ученые зафиксировали связь такого пищевого увлечения с развитием рака толстой кишки.
Кроме того, Бейтцен-Хейнеке порекомендовала отказаться от сахара, особенно сладких напитков. Вместо них лучше пить несладкий чай или воду. С онкологом согласился и известный дерматолог из ФРГ Йенс Тесманн. По его словам, сахар также провоцирует воспалительные процессы кожи, сообщает портал Focus.de.
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