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Арабский врач перечислил способы избежать лишнего веса во время карантина

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Известный арабский врач Мохсен Аль-Нади перечислил несколько способов, помогающих избежать набора лишнего веса во время карантина от пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщает MedikForum.ru, в связи с ростом случаев заражения новым коронавирусом и смертей от инфекции COVID-19 жителям многих страны настоятельно рекомендуется поддерживать режим карантина с пребыванием дома. В таких обстоятельствах повышается риск появления лишнего веса и даже развития ожирения.

По словам арабского врача, который перечислил способы избежать данной проблемы, во время карантина желательно избегать длительного нахождения перед телевизором и придерживаться прежнего распорядка дня. В частности, необходимо соблюдать регулярный график отхода ко сну и пробуждения. При этом важно спать достаточное количество времени, средний показатель сна должен составлять порядка 8 часов.

Также врач советует не нервничать, поскольку постоянное напряжение и стресс повышают уровень гормона кортизола, что связано со сбоями всех систем организма. В свою очередь, исследования показывают, что низкий уровень стресса и сон в объеме от 6 до 8 часов в сутки могут не только защищать от появления лишнего веса, но и способствуют похудению, позволяя терять до 5 кг за шесть месяцев. Специалист рекомендует во время карантина осваивать медитации, практики осознанности и другие способы сохранять самообладание и спокойствие духа.

Также необходимо регулярное выполнение физических упражнений, в дополнение к которому нужно отказаться от употребления готовых продуктов глубокой переработки. Кроме того, арабский врач посоветовал осторожно есть фрукты, которые способны вызывать скачки уровня сахара в крови. Употреблять их нужно умеренно и в сочетании с натуральным йогуртом.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему в условиях эпидемии коронавируса полезно регулярно есть куркуму.
Теги : советы врачей
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Арабский врач перечислил способы избежать лишнего веса во время карантина
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