Диабет 2 типа: от частых посещений туалета до усталости — признаки высокого сахара

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Диабет 2 типа: от частых посещений туалета до усталости — признаки высокого сахара

Диабет является результатом проблем с выработкой инсулина. Недостаток этого гормона или его неэффективность могут привести к высокому уровню сахара в крови. Однако оставление уровня глюкозы в красной зоне может привести к различным проблемам со здоровьем, включая болезни сердца и повреждение нервов.

Хорошая новость заключается в том, что как только вы осознаете, что у вас диабет, вы можете многое сделать, чтобы держать его под контролем. Однако сначала нужно установить виновника и получить подтверждение диагноза от врача.

К основным симптомам, которые помогут вам в этом, относятся:
  • Чувство сильной жажды
  • Писает чаще, чем обычно (особенно ночью)
  • Чувствую себя очень усталым
  • Потеря веса и потеря мышечной массы
  • Зуд вокруг гениталий или частые приступы молочницы
  • Порезы или раны, которые заживают медленно
  • Затуманенное зрение
NHS посоветовала как можно скорее «обращаться к врачу», если вы боретесь с такими симптомами.

Что вызывает диабет?


Уровень сахара в крови контролируется гормоном инсулином, который вырабатывается поджелудочной железой. 

Как только ваша пища переваривается и попадает в кровоток, этот гормон помогает поглощать глюкозу из вашей крови в ваши клетки. Здесь сахар расщепляется для получения энергии. Однако, если у вас диабет, ваше тело не может пройти через этот процесс.

Вот почему возникают симптомы диабета. В то время как некоторые могут быть более трудными для обнаружения, другие более просты.

Ранее Медикфорум писал о признаках онкологии.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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