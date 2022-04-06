Диабет 2 типа: от частых посещений туалета до усталости — признаки высокого сахара
Диабет является результатом проблем с выработкой инсулина. Недостаток этого гормона или его неэффективность могут привести к высокому уровню сахара в крови. Однако оставление уровня глюкозы в красной зоне может привести к различным проблемам со здоровьем, включая болезни сердца и повреждение нервов.
Хорошая новость заключается в том, что как только вы осознаете, что у вас диабет, вы можете многое сделать, чтобы держать его под контролем. Однако сначала нужно установить виновника и получить подтверждение диагноза от врача.
К основным симптомам, которые помогут вам в этом, относятся:
- Чувство сильной жажды
- Писает чаще, чем обычно (особенно ночью)
- Чувствую себя очень усталым
- Потеря веса и потеря мышечной массы
- Зуд вокруг гениталий или частые приступы молочницы
- Порезы или раны, которые заживают медленно
- Затуманенное зрение
Что вызывает диабет?
Уровень сахара в крови контролируется гормоном инсулином, который вырабатывается поджелудочной железой.
Как только ваша пища переваривается и попадает в кровоток, этот гормон помогает поглощать глюкозу из вашей крови в ваши клетки. Здесь сахар расщепляется для получения энергии. Однако, если у вас диабет, ваше тело не может пройти через этот процесс.
Вот почему возникают симптомы диабета. В то время как некоторые могут быть более трудными для обнаружения, другие более просты.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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