Доктор Мосли: недостаток сна может повысить риск онкологии

«Эта глубокая стадия сна очень важна для нашего физиологического восстановления, а также очень важна для нашей памяти». Обильный глубокий медленный сон также помогает укрепить иммунную систему и нашу способность бороться с инфекциями».

«Вы пролежали в постели восемь часов и 21 минуту, но на самом деле, когда мы суммируем все эти пробуждения, которые у вас были, вы проводите в постели только 75 процентов времени во сне», - говорит доктор Рэйчел Шарман.

«Если вы недостаточно спите. И если мы недостаточно спим, мы подвергаем себя более высокому риску всевозможных неприятных вещей, таких как сердечно-сосудистые заболевания, нарушение обмена веществ и даже рак».