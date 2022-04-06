Доктор Мосли: недостаток сна может повысить риск онкологии
Объединившись с Оксфордским университетом, доктор Мосли взялся «изучить масштабы нынешнего кризиса сна». Глядя на 207 000 человек, «эпохальная» перепись заметила, что средний сон составляет шесть часов 48 минут — меньше, чем хотелось бы экспертам. Поскольку сон играет важную роль для вашего здоровья, это может повысить риск возникновения «неприятных» состояний.
В рамках документального фильма знаменитый врач прошел домашний тест на сон, в ходе которого гаджет измерял, сколько он получает каждой стадии сна. Всего четыре стадии, но одна из них особенно важна для иммунитета — глубокий сон или третья стадия.
«Эта глубокая стадия сна очень важна для нашего физиологического восстановления, а также очень важна для нашей памяти». Обильный глубокий медленный сон также помогает укрепить иммунную систему и нашу способность бороться с инфекциями».
Готовый задремать с устройством, обернутым вокруг головы, доктор Мосли и не подозревал, что данные выявят «нечто тревожное» — он просыпается несколько раз в течение ночи.
«Вы пролежали в постели восемь часов и 21 минуту, но на самом деле, когда мы суммируем все эти пробуждения, которые у вас были, вы проводите в постели только 75 процентов времени во сне», - говорит доктор Рэйчел Шарман.
Но все, что бодрствует ночью более 30 минут, является «проблемным». Эта повторяющаяся проблема не позволяет доктору Мосли достичь стадии глубокого сна, а также достаточного отдыха.
«Если вы недостаточно спите. И если мы недостаточно спим, мы подвергаем себя более высокому риску всевозможных неприятных вещей, таких как сердечно-сосудистые заболевания, нарушение обмена веществ и даже рак».
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Майкл Мосли (Michael Mosley)
Здоровье
Британский врач, также известный как ведущий телевизионных программ по биологии и медицине.
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