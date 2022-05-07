Онкология: 3 продукта связаны с повышенным риском развития рака - врач Чаудри

«Это результат трансжиров, пропитанных этими маслами».

«Известные как худший вид жира, известно, что трансжиры способствуют развитию рака, сердечных заболеваний и проблем с иммунной системой. Более того, растительные масла богаты вредными жирами омега-6, которые связаны с сердечными заболеваниями и раком».

«Обработанный характер рафинированного сахара может вызвать метаболизм раковых клеток в организме. Кроме того, эти сахара могут увеличить риск развития ожирения, диабета 2 типа и сердечных заболеваний».