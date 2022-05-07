Онкология: 3 продукта связаны с повышенным риском развития рака - врач Чаудри
Рак часто сначала остается незамеченным, и многие люди замечают симптомы позже, когда он развивается. Это приводит к плохим показателям выживаемости, потому что раковый рост становится более устойчивым к лечению, чем дольше он остается. Поэтому профилактика лучше, чем лечение. Хотя нет никаких известных способов предотвратить рак, некоторые продукты питания связаны с повышенным риском.
Роль диеты в определении риска развития рака противоречива: необходимо проводить большие популяционные исследования, и существует множество искажающих факторов, которые могут повлиять на результаты.
Исследования продолжают побуждать к дальнейшим исследованиям конкретных предметов. По словам доктора Эрима Чаудри, медицинского директора платформы по охране мужского здоровья Manual, есть четыре повседневных продукта питания, которые вызывают опасения, хотя для установления непосредственной причины необходимы дальнейшие исследования.
По словам доктора, гидрогенизированные растительные масла — тип жира, который производители продуктов питания используют, чтобы дольше сохранять продукты свежими, — вызывают тревогу.
Он процитировал исследование, которое показало, что гидрогенизированные растительные масла связаны с повышенным риском развития рака простаты.
«Это результат трансжиров, пропитанных этими маслами».
Он продолжил:
«Известные как худший вид жира, известно, что трансжиры способствуют развитию рака, сердечных заболеваний и проблем с иммунной системой. Более того, растительные масла богаты вредными жирами омега-6, которые связаны с сердечными заболеваниями и раком».
Исследования показывают, что соленые продукты, особенно маринованные овощи и соленая или маринованная рыба, могут быть значительным фактором риска развития рака желудка, предупредил доктор Чаудри.
Высокий уровень сахара в крови может вызвать раковые опухоли, сообщил врач.
«Обработанный характер рафинированного сахара может вызвать метаболизм раковых клеток в организме. Кроме того, эти сахара могут увеличить риск развития ожирения, диабета 2 типа и сердечных заболеваний».
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Эрима Чаудри
Здоровье
Врач, медицинский директор платформы по охране мужского здоровья Manual.
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