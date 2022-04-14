Врач Семия: изучение второго языка предотвращает деменцию - это "похоже на спортзал"

«Это потрясающе. Двуязычие уменьшает снижение когнитивных функций. Итак, было обнаружено, что это стимулирует ваш мозг — это похоже на спортзал. Очень важно выучить другой язык, поддерживать активность мозга».

«Двуязычные и одноязычные в конечном итоге демонстрируют одинаковое количество случаев болезни Альцгеймера. Но двуязычные люди, как правило, способны дольше сдерживать эти симптомы. Это увлекательно для меня. Возможно, самое удивительное в исследовании — это постоянство эффекта. Это очень надежное открытие»