Врач Семия: изучение второго языка предотвращает деменцию - это "похоже на спортзал"
Эксперт поделилась «удивительной» новостью о возможности отсрочить деменцию. Она объяснила, что исследования показали, что вы можете уменьшить снижение когнитивных функций, выучив второй язык.
Доктор Семия Азиз сказала:
«Это потрясающе. Двуязычие уменьшает снижение когнитивных функций. Итак, было обнаружено, что это стимулирует ваш мозг — это похоже на спортзал. Очень важно выучить другой язык, поддерживать активность мозга».Исследование показало, что билингвизм отсрочивает начало болезни Альцгеймера. По данным NHS, этот тип деменции считается наиболее распространенным наряду с сосудистой деменцией.
Исследовательская группа изучила более 20 существующих исследований, чтобы изучить связь между языками и снижением когнитивных функций. Скорректировав данные по социально-экономическому статусу, интеллекту, образованию и географическому положению, они сравнили, отличается ли начало деменции у людей, говорящих на одном или двух языках.
Исследование показало, что симптомы болезни Альцгеймера прекращались на срок до пяти лет у двуязычных людей.
Однако их исследование не показало, что знание двух языков предотвращает болезнь Альцгеймера, а только помогает отсрочить симптомы.
«Двуязычные и одноязычные в конечном итоге демонстрируют одинаковое количество случаев болезни Альцгеймера. Но двуязычные люди, как правило, способны дольше сдерживать эти симптомы. Это увлекательно для меня. Возможно, самое удивительное в исследовании — это постоянство эффекта. Это очень надежное открытие»
В исследовании объясняется, что двуязычие укрепляет и реорганизует цепи мозга, помогая предотвратить начальные симптомы деменции до более поздних лет жизни.
Однако считается, что это упражнение для мозга не единственное, имеющее мощный эффект.
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Семия Азиз
Здоровье
Врач в Chase Lodge Hospital.
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