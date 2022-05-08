Сон: 3 очевидных признака того, что у вас расстройство сна

«Если вы изо всех сил пытаетесь уснуть, просыпаетесь с чувством усталости или регулярно испытываете сильную дневную сонливость, поговорите со своим врачом общей практики или специалистом по сну».

Бессонница, при которой вам трудно заснуть или спать всю ночь.

Апноэ во сне, при котором вы испытываете аномальные паттерны дыхания во время сна. Существует несколько типов апноэ сна.

Синдром беспокойных ног (RLS), тип нарушения движений во сне. Синдром беспокойных ног, также называемый болезнью Уиллиса-Экбома, вызывает ощущение дискомфорта и желание пошевелить ногами, когда вы пытаетесь заснуть.

Нарколепсия, состояние, характеризующееся крайней сонливостью в течение дня и внезапным засыпанием в течение дня

«Существует много способов помочь в диагностике нарушений сна. Врачи обычно могут эффективно лечить большинство нарушений сна, если они правильно диагностированы», — добавляет клиника Майо.

Когда дело доходит до поддержания вашего физического и психического здоровья, сон важнее, чем диета и физические упражнения вместе взятые.

Старайтесь просыпаться в одно и то же время каждый день (даже в выходные!). Здоровый сон любит постоянство, а пробуждение в одно и то же время помогает регулировать ваши биологические часы (циркадный ритм), что, в свою очередь, помогает вашему сну.

Доступ к естественному свету по утрам, когда это возможно.

Избегайте употребления кофеина после обеда.

Создайте период отдыха за час до сна, чтобы позволить вашему телу и разуму переключиться с дневных занятий на ночное время и отдых.

Уменьшите количество экранов и более яркий свет ближе к вечеру, чтобы свести к минимуму воздействие синего света.