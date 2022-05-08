Сон: 3 очевидных признака того, что у вас расстройство сна
Существует множество причин потери сна, и некоторые из них могут быть безобидными, например, нерегулярный рабочий день. Однако недосыпание также может сигнализировать о расстройстве сна.
По словам доктора Холли Миллинг, клинического психолога и основателя The Sleep Practice, есть три явных признака расстройства сна.
Она объяснила:
«Если вы изо всех сил пытаетесь уснуть, просыпаетесь с чувством усталости или регулярно испытываете сильную дневную сонливость, поговорите со своим врачом общей практики или специалистом по сну».
Некоторые распространенные типы нарушений сна включают в себя:
- Бессонница, при которой вам трудно заснуть или спать всю ночь.
- Апноэ во сне, при котором вы испытываете аномальные паттерны дыхания во время сна. Существует несколько типов апноэ сна.
- Синдром беспокойных ног (RLS), тип нарушения движений во сне. Синдром беспокойных ног, также называемый болезнью Уиллиса-Экбома, вызывает ощущение дискомфорта и желание пошевелить ногами, когда вы пытаетесь заснуть.
- Нарколепсия, состояние, характеризующееся крайней сонливостью в течение дня и внезапным засыпанием в течение дня
«Существует много способов помочь в диагностике нарушений сна. Врачи обычно могут эффективно лечить большинство нарушений сна, если они правильно диагностированы», — добавляет клиника Майо.
Чаще всего потеря сна не является признаком расстройства сна, поэтому ее можно исправить, внеся простые изменения в образ жизни.
- Когда дело доходит до поддержания вашего физического и психического здоровья, сон важнее, чем диета и физические упражнения вместе взятые.
- Старайтесь просыпаться в одно и то же время каждый день (даже в выходные!). Здоровый сон любит постоянство, а пробуждение в одно и то же время помогает регулировать ваши биологические часы (циркадный ритм), что, в свою очередь, помогает вашему сну.
- Доступ к естественному свету по утрам, когда это возможно.
- Избегайте употребления кофеина после обеда.
- Создайте период отдыха за час до сна, чтобы позволить вашему телу и разуму переключиться с дневных занятий на ночное время и отдых.
- Уменьшите количество экранов и более яркий свет ближе к вечеру, чтобы свести к минимуму воздействие синего света.
Холли Миллинг
Здоровье
Врач, клинический психолог и основатель The Sleep Practice.
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