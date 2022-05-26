Инсульт: ингредиент завтрака, который может предотвратить закупорку сосудов









«Результаты дают потенциальное объяснение того, как употребление умеренного количества яиц может помочь защитить от сердечных заболеваний», — говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, специально для МедикФорум.

"Помимо того, что яйца являются источником диетического холестерина, они содержат множество полезных питательных веществ, таких как лютеин и зеаксантин, которые защищают глаза. Фактически, яйца считаются одним из немногих «полноценных» источников белка, поскольку они содержат все девять незаменимых аминокислот", - сказал кардиолог.