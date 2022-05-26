Инсульт: ингредиент завтрака, который может предотвратить закупорку сосудов
Соблюдение здоровой диеты может снизить риск инсульта, но что представляет собой такая диета, является широко обсуждаемой темой. Долгое время оставалось неясным, как яйца влияют на наше здоровье. Однако новое исследование предполагает, что умеренное потребление яиц может предотвратить закупорку артерий, которая приводит к инсульту.
«Результаты дают потенциальное объяснение того, как употребление умеренного количества яиц может помочь защитить от сердечных заболеваний», — говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, специально для МедикФорум.
На этот раз исследователи сосредоточились на прямом влиянии яиц на маркеры сердечно-сосудистого здоровья.
Команда смогла сделать это с помощью метода, называемого направленным ядерным магнитным резонансом, который измерял метаболиты в образцах плазмы, взятых у 4778 участников.
Результаты показали, что люди, которые ели умеренное количество яиц, имели более высокий уровень белка в крови; аполипопротеин, который используется в качестве строительного блока для липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).
У этих людей в крови было больше крупных молекул ЛПВП, которые помогают выводить холестерин из кровеносных сосудов и тем самым защищают от закупорок, которые могут привести к сердечным приступам и инсульту.
"Помимо того, что яйца являются источником диетического холестерина, они содержат множество полезных питательных веществ, таких как лютеин и зеаксантин, которые защищают глаза. Фактически, яйца считаются одним из немногих «полноценных» источников белка, поскольку они содержат все девять незаменимых аминокислот", - сказал кардиолог.
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