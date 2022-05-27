Диабет 2 типа: первый предупреждающий признак повреждения глаз

«Высокий уровень сахара в крови может изменить кровеносные сосуды в нашей сетчатке».

«Цель состоит в том, чтобы найти изменения до того, как повреждение станет необратимым», — предупредил доктор Каннарр. «Чем раньше у вас будет диагностирована диабетическая болезнь глаз, тем лучше будет ваше зрение», - добавила Гуреева.





«Без лечения это может привести к потере зрения. На самом деле диабет является основной причиной слепоты у взрослых в возрасте от 20 до 74 лет. Избыток сахара в крови может повредить мельчайшие кровеносные сосуды организма и нарушить кровоток».