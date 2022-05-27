Диабет 2 типа: первый предупреждающий признак повреждения глаз
Как только вы почувствуете симптомы высокого уровня сахара в крови, вам нужно будет двигаться, пить воду и есть здоровую пищу, чтобы снизить высокие показатели. Некоторым людям могут потребоваться инъекции инсулина. Хотя при диабете 2 типа следует ожидать всплесков уровня сахара в крови, независимо от того, насколько хорошо вы справляетесь с этим состоянием, если это происходит слишком часто, это может привести к повреждению.
Эндокринолог Антонина Гуреева в эксклюзивном интервью МедикФорум сказала:
«Высокий уровень сахара в крови может изменить кровеносные сосуды в нашей сетчатке».
Высокий уровень сахара в крови также может привести к «опуханию тканей наших глаз», что приводит к «первому» предупреждающему признаку диабетической ретинопатии — нечеткости зрения.
«Цель состоит в том, чтобы найти изменения до того, как повреждение станет необратимым», — предупредил доктор Каннарр. «Чем раньше у вас будет диагностирована диабетическая болезнь глаз, тем лучше будет ваше зрение», - добавила Гуреева.
В то время как затуманенное зрение поддается лечению, диабетическая ретинопатия может не проявлять никаких симптомов до более поздних стадий заболевания.
Врач рекомендует ежегодно проходить всестороннее обследование глаз, которое «очень важно», если у вас диабет. Если у вас помутнение зрения и вы лечитесь, может пройти до трех месяцев, прежде чем ваше зрение вернется к норме, если вообще вернется.
«Без лечения это может привести к потере зрения. На самом деле диабет является основной причиной слепоты у взрослых в возрасте от 20 до 74 лет. Избыток сахара в крови может повредить мельчайшие кровеносные сосуды организма и нарушить кровоток».
Следовательно, кровеносные сосуды лишаются кислорода, они могут набухать, и происходит утечка жидкости.
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