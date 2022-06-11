Врач назвала "продукты монстры", которые "сокращают продолжительность жизни"
В то время как многие люди часто ищут продукты, которые могут увеличить их продолжительность жизни на несколько лет, эксперт предупредил о продуктах «Франкенштейн», которые вместо этого могут отнять их у них. От жиров до подсластителей, вот худшие нарушители.
«Каждый год публикуются новые исследования или результаты исследований, и средства массовой информации выходят в город, рекламируя новейшие суперпродукты или диеты на планете», — сказала диетолог Василиса Пономарёва в интервью МедикФорум. «Я думаю, что более полезно перевернуть концепцию суперпродуктов и вместо этого взглянуть на продукты Франкенштейна — настоящих монстров, которые прячутся в ваших шкафах и, как было доказано, способствуют развитию болезней и сокращению вашей жизни».
Хотя сахар и соль являются «ключевыми» преступниками, к другим сложным продуктам относятся:
- Транс-жиры
- Искусственные подсластители
- Ультраобработанные продукты
Транс-жиры
«Несколько лет назад ходили разговоры о запрете токсичных трансжиров. Этот тип жира, предназначенный для улучшения вкуса и увеличения срока годности, содержится в печенье и пирожных. Хотя продукты, богатые трансжирами, могут быть вкусными, жирные виновники могут повысить уровень «плохого» холестерина и снизить уровень «хорошего» холестерина. Это означает увеличение риска сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа».
Искусственные подсластители
Способствуя увеличению веса и ожирению, подсластители вмешиваются в ваш «естественный микробиом кишечника и могут увеличить количество бактерий, которые извлекают энергию из нашей пищи и превращают ее в жир». Этот процесс может привести к тому, что вы наберете лишние килограммы.
Ультраобработанные продукты
Самым большим предиктором заболеваемости раком является употребление в пищу продуктов, подвергшихся глубокой обработке, на протяжении всей жизни.
«Под ультрапереработанной едой я подразумеваю практически все, от готовых блюд до кексов, сладостей и чипсов. Они содержат непристойное количество сахара, соли и трансжиров, что делает их идеальной едой Франкенштейна».
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