Врач назвала "продукты монстры", которые "сокращают продолжительность жизни"

«Каждый год публикуются новые исследования или результаты исследований, и средства массовой информации выходят в город, рекламируя новейшие суперпродукты или диеты на планете», — сказала диетолог Василиса Пономарёва в интервью МедикФорум. «Я думаю, что более полезно перевернуть концепцию суперпродуктов и вместо этого взглянуть на продукты Франкенштейна — настоящих монстров, которые прячутся в ваших шкафах и, как было доказано, способствуют развитию болезней и сокращению вашей жизни».

Транс-жиры

Искусственные подсластители

Ультраобработанные продукты

Транс-жиры

Искусственные подсластители

Ультраобработанные продукты

«Под ультрапереработанной едой я подразумеваю практически все, от готовых блюд до кексов, сладостей и чипсов. Они содержат непристойное количество сахара, соли и трансжиров, что делает их идеальной едой Франкенштейна».