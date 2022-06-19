Алкогольный напиток, который снижает уровень сахара в крови, «останавливая его всасывание»

«Красное вино снижает уровень сахара в крови, останавливая поглощение глюкозы кишечником, показало последнее исследование. Ученые исходили из того, что ингибиторы а-амилазы и а-глюкозидазы, содержащиеся в некоторых продуктах растительного происхождения, могут эффективно справляться с гипергликемией за счет «расщепления крахмала и всасывания глюкозы в кишечнике», - говорит эндокринолог Антонина Гуреева, специально для МедикФорум.

«Кроме того, эти экстракты обладали меньшей активностью ингибирования альфа-амилазы или вообще не обладали ею, что указывает на способность преодолевать побочные эффекты непереваренного крахмала. Это исследование имеет значение для лечения гипергликемии и связанной с ней дисфункции, связанной с окислением, и одновременного уменьшения проблем с непереваренным крахмалом», - добавляет врач.