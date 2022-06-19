Алкогольный напиток, который снижает уровень сахара в крови, «останавливая его всасывание»
Диабет 2 типа означает огромное изменение образа жизни для больных. Это происходит, когда поджелудочная железа не может вырабатывать достаточное количество инсулина или инсулин, который она производит, не может работать должным образом. Это вызывает повышение уровня сахара в крови.
Высокий уровень сахара в крови или гипергликемия может иметь опасные последствия, если его не лечить, и может повредить части тела, включая ноги, глаза и кровеносные сосуды, подвергая человека риску сердечного приступа или инсульта.
«Красное вино снижает уровень сахара в крови, останавливая поглощение глюкозы кишечником, показало последнее исследование. Ученые исходили из того, что ингибиторы а-амилазы и а-глюкозидазы, содержащиеся в некоторых продуктах растительного происхождения, могут эффективно справляться с гипергликемией за счет «расщепления крахмала и всасывания глюкозы в кишечнике», - говорит эндокринолог Антонина Гуреева, специально для МедикФорум.
Чтобы проверить это, они использовали четыре вида красного и белого вина, а также четыре разных сорта чая. Затем образцы напитков были проанализированы в лаборатории. Все случайно выбранные красные вина обладали значительной ингибирующей активностью а-глюкозидазы по сравнению с белым вином. Ингибирующая активность чая и вина по отношению к альфа-глюкозидазе коррелирует с содержанием фенолов, антиоксидантной активностью и фенольным профилем экстрактов.
«Кроме того, эти экстракты обладали меньшей активностью ингибирования альфа-амилазы или вообще не обладали ею, что указывает на способность преодолевать побочные эффекты непереваренного крахмала. Это исследование имеет значение для лечения гипергликемии и связанной с ней дисфункции, связанной с окислением, и одновременного уменьшения проблем с непереваренным крахмалом», - добавляет врач.
Диетическое управление диабетом 2 типа путем употребления растительных продуктов и продуктов из них может быть более эффективной стратегией из-за вероятности высокой приверженности и отсутствия побочных эффектов.
Однако рекомендуется пить только вино и любой алкоголь в умеренных количествах. Люди с диабетом должны быть особенно осторожны с алкоголем», предполагая, что «если ваш диабет уже хорошо контролируется, умеренное количество алкоголя может быть приемлемым до, во время или вскоре после еды.
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