Жирная печень: гепатолог Южнова назвала простое изменение образа жизни, которое предотвращает болезнь

«Прекращение ежедневных упражнений резко активирует специфические предшественники, которые, как известно, способствуют стеатозу печени», - говорит Южнова

«Исследование показало, что физическая активность предотвратила жировую болезнь печени на 100 процентов в животной модели жировой болезни печени. Напротив, у 100 процентов группы, не занимавшейся физической активностью, была жировая болезнь печени. В медицине редко бывает, чтобы какое-либо лечение предотвращало болезнь на 100 процентов», - добавляет врач.