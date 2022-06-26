Жирная печень: гепатолог Южнова назвала простое изменение образа жизни, которое предотвращает болезнь
Гепатолог назвал одно изменение образа жизни может предотвратить жировую болезнь печени.
Существует множество заболеваний печени с различными причинами. Некоторые из них вызваны накоплением жира, в то время как другие являются результатом чрезмерного употребления алкоголя. Хотя заболевание печени может иметь серьезные последствия, при своевременном лечении их можно избежать. Гепатолог Алла Южнова рассказала специально для МедикФорум о простом изменении образа жизни может изменить ситуацию.
Пропуск упражнений даже на короткий период увеличивает риск заболевания печени. Было обнаружено, что внезапный переход к сидячему образу жизни привел к симптомам НАЖБП у людей с ожирением.
«Прекращение ежедневных упражнений резко активирует специфические предшественники, которые, как известно, способствуют стеатозу печени», - говорит Южнова
Его исследование имеет «важные последствия для людей с ожирением, которые постоянно прекращают и начинают программы упражнений».
«Исследование показало, что физическая активность предотвратила жировую болезнь печени на 100 процентов в животной модели жировой болезни печени. Напротив, у 100 процентов группы, не занимавшейся физической активностью, была жировая болезнь печени. В медицине редко бывает, чтобы какое-либо лечение предотвращало болезнь на 100 процентов», - добавляет врач.
Это хорошая новость для тех, кто впоследствии беспокоился о рисках НАЖБП, зная, что есть простые профилактические меры, которые они могут предпринять.
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