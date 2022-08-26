Кардиолог Варфоломеев: преждевременное прекращение лечения статинами — «неразумный и рискованный выбор»
Болезни сердца бывают разных видов. От высокого уровня холестерина до высокого кровяного давления, от мерцательной аритмии до ишемической болезни сердца — существует множество состояний, которые могут повлиять на сеть артерий и вен, от которых зависит наше тело. Из них одним из наиболее распространенных является высокий уровень холестерина, болезнь, которая требует постоянного лечения и лечения.
При повышенном холестерине лечится, это часто делается одним из двух способов, а иногда и обоими. Одним из способов лечения этого состояния является переход к более устойчивым и здоровым привычкам образа жизни, таким как сбалансированное питание, регулярные физические упражнения и отказ от курения. Если эти методы не работают, то следующим шагом будет попробовать лекарства, чаще всего статины.
Группа лекарств, а не одна таблетка, они работают за счет снижения количества холестерина, вырабатываемого в печени. Одним из недостатков приема статинов является то, что их часто приходится принимать всю жизнь, а их использование следует контролировать на предмет изменений реакции организма.
Однако в некоторых случаях либо врач общей практики, либо сам пациент могут решить прекратить прием лекарств. Шаг, который по мнению кардиолога Олега Варфоломеева, может иметь пагубные последствия.
"Преждевременное прекращение лечения статинами может снизить защиту пациентов от сердечных заболеваний. У пациентов, которые начали принимать статины в возрасте 50 лет и прекратили прием в возрасте 80 лет, наблюдалось снижение уровня защиты. Последние исследования показывают, что людям в возрасте 40 лет с высокой вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также людям всех возрастов с существующими заболеваниями сердца следует рассмотреть вопрос о немедленном начале лечения, снижающего уровень холестерина", - говорит Варфоломеев специально для МедикФорум.
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