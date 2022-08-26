Кардиолог Варфоломеев: преждевременное прекращение лечения статинами — «неразумный и рискованный выбор»

"Преждевременное прекращение лечения статинами может снизить защиту пациентов от сердечных заболеваний. У пациентов, которые начали принимать статины в возрасте 50 лет и прекратили прием в возрасте 80 лет, наблюдалось снижение уровня защиты. Последние исследования показывают, что людям в возрасте 40 лет с высокой вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также людям всех возрастов с существующими заболеваниями сердца следует рассмотреть вопрос о немедленном начале лечения, снижающего уровень холестерина", - говорит Варфоломеев специально для МедикФорум.

При повышенном холестерине лечится, это часто делается одним из двух способов, а иногда и обоими. Одним из способов лечения этого состояния является переход к более устойчивым и здоровым привычкам образа жизни, таким как сбалансированное питание, регулярные физические упражнения и отказ от курения. Если эти методы не работают, то следующим шагом будет попробовать лекарства, чаще всего статины.Группа лекарств, а не одна таблетка, они работают за счет снижения количества холестерина, вырабатываемого в печени. Одним из недостатков приема статинов является то, что их часто приходится принимать всю жизнь, а их использование следует контролировать на предмет изменений реакции организма.Однако в некоторых случаях либо врач общей практики, либоРанее МедикФорум писал о том, как выглядеть моложе.