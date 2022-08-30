Вирус герпеса может привести к развитию диабета 2 типа - эндокринолог

"Было обнаружено, что у тех, кто дал положительный результат на форму герпеса HSV2, вероятность развития диабета или преддиабета была на 59 процентов выше, чем у тех, у кого не было признаков инфекции. У тех, кто был инфицирован цитомегаловирус, вероятность развития диабета или преддиабета была на 33 процента выше", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Эти результаты подчеркивают связь между вирусами и (пред)диабетом, а также необходимость проведения дополнительных исследований для оценки стратегий профилактики вирусов в общественном здравоохранении, возможно, включая разработку эффективных вакцин против вирусов герпеса».