Вирус герпеса может привести к развитию диабета 2 типа - эндокринолог

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Вирус герпеса может привести к развитию диабета 2 типа - эндокринолог


Одной из причин диабета 2 типа является один из наиболее распространенных вирусов в обращении. Болезнь часто вызывается ожирением, вызванным плохим питанием и отсутствием активности. 


Однако новое исследование меняет это и предполагает, что может быть другая, менее очевидная причина развития диабета 2 типа.

Во время исследования участники были проверены на восемь форм вируса герпеса, включая те, которые вызывают герпес, генитальный герпес, ветряную оспу и опоясывающий лишай, а также на вирус Эпштейна-Барр и бессимптомный цитомегаловирус (ЦМВ).


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"Было обнаружено, что у тех, кто дал положительный результат на форму герпеса HSV2, вероятность развития диабета или преддиабета была на 59 процентов выше, чем у тех, у кого не было признаков инфекции. У тех, кто был инфицирован цитомегаловирус, вероятность развития диабета или преддиабета была на 33 процента выше", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.


Вирус герпеса может спровоцировать диабет второго типа


Многие люди не знают, что они инфицированы одним или несколькими типами вируса герпеса, но это чрезвычайно распространено. И хотя исследование показало, что заболеваемость предиабетом в первую очередь объясняется возрастом, ИМТ, холестерином и уровнем глюкозы натощак, как ВПГ2, так и ЦМВ увеличивали риск.

«Эти результаты подчеркивают связь между вирусами и (пред)диабетом, а также необходимость проведения дополнительных исследований для оценки стратегий профилактики вирусов в общественном здравоохранении, возможно, включая разработку эффективных вакцин против вирусов герпеса».


Это исследование предполагает, что в будущем можно будет вакцинировать против диабета 2 типа путем вакцинации против форм вируса герпеса.

Лучший способ снизить риск диабета — это придерживаться здоровой, сбалансированной диеты и регулярно заниматься физической активностью.


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