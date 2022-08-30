Вирус герпеса может привести к развитию диабета 2 типа - эндокринолог
Одной из причин диабета 2 типа является один из наиболее распространенных вирусов в обращении. Болезнь часто вызывается ожирением, вызванным плохим питанием и отсутствием активности.
Однако новое исследование меняет это и предполагает, что может быть другая, менее очевидная причина развития диабета 2 типа.
Во время исследования участники были проверены на восемь форм вируса герпеса, включая те, которые вызывают герпес, генитальный герпес, ветряную оспу и опоясывающий лишай, а также на вирус Эпштейна-Барр и бессимптомный цитомегаловирус (ЦМВ).
"Было обнаружено, что у тех, кто дал положительный результат на форму герпеса HSV2, вероятность развития диабета или преддиабета была на 59 процентов выше, чем у тех, у кого не было признаков инфекции. У тех, кто был инфицирован цитомегаловирус, вероятность развития диабета или преддиабета была на 33 процента выше", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Многие люди не знают, что они инфицированы одним или несколькими типами вируса герпеса, но это чрезвычайно распространено. И хотя исследование показало, что заболеваемость предиабетом в первую очередь объясняется возрастом, ИМТ, холестерином и уровнем глюкозы натощак, как ВПГ2, так и ЦМВ увеличивали риск.
«Эти результаты подчеркивают связь между вирусами и (пред)диабетом, а также необходимость проведения дополнительных исследований для оценки стратегий профилактики вирусов в общественном здравоохранении, возможно, включая разработку эффективных вакцин против вирусов герпеса».
Это исследование предполагает, что в будущем можно будет вакцинировать против диабета 2 типа путем вакцинации против форм вируса герпеса.
Лучший способ снизить риск диабета — это придерживаться здоровой, сбалансированной диеты и регулярно заниматься физической активностью.
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