Доказано, что чай снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

"Согласно последним исследованиям две или более чашек чая в день связаны со снижением риска смертности. Кроме того, результаты показали, что это не зависит от того, содержит ли чай молоко или сахар, и не меняется в зависимости от температуры рассматриваемого чая", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Будь то утреннее пробуждение и подготовка к четырехдневной рабочей неделе с чувством свежести или подготовка к концу долгого дня, горячий напиток всегда служил психологической подготовкой или расслаблением.Тем не менее, некоторые горячие напитки могут обеспечить больше, чем просто психологический комфорт, некоторые из них могут помочь увеличить продолжительность жизни и улучшить общее состояние здоровья, по мнению группы ученых. Ученые давно стремятся понять пользу для здоровья таких напитков, как чай и кофе, и то, как эти повседневные напитки могут привести к экстраординарным результатам.Упомянутое исследование чая проводилось в течение четырехлетнего периода с 2006 по 2010 год, а участники наблюдались в течение последующих 10 лет. Именно из этого последующего периода были сделаны выводы, поскольку было замечено влияние привычек чаепития.Ранее МедикФорум писал о проблемах с щитовидной железой.